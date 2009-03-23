Медведев назначил главу экспертного управления

Илья Вадимович Ломакин-Румянцев родился в 1957 году в Москве, в 1979 году окончил экономический факультет Московского государственного университета по специальности "экономика". С 1998 по 2000 год был главой департамента страхового надзора Министерства финансов РФ, в 2000-2004 годах возглавлял Фонд комплексных прикладных исследований и Московскую ассоциацию страховщиков. С 2004 года Ломакин-Румянцев руководил Росстрахнадзором.