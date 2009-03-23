Медведев назначил главу экспертного управления

Напомним, с 2004 года по май 2008 года экспертное управление президента возглавлял Аркадий Дворкович, который был назначен помощником президента. Некоторые СМИ сообщали, что управление мог возглавить бывший гендиректор "Норникеля" Денис Морозов.
Илья Вадимович Ломакин-Румянцев родился в 1957 году в Москве, в 1979 году окончил экономический факультет Московского государственного университета по специальности "экономика". С 1998 по 2000 год был главой департамента страхового надзора Министерства финансов РФ, в 2000-2004 годах возглавлял Фонд комплексных прикладных исследований и Московскую ассоциацию страховщиков. С 2004 года Ломакин-Румянцев руководил Росстрахнадзором.
Как поясняет агентство "Интерфакс", экспертное управление готовит заключения, аналитические доклады и иные необходимые президенту и руководителю администрации президента материалы.