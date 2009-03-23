Кризис способствовал росту продаж пиратских дисков

Производители DVD-продукции уверены, что дальше ситуация будет еще хуже, а снижение уровня продаж легальной продукции может составить 40-50%. Это объясняется в том числе и тем, что прошлый год был весьма успешным для видео- и аудиоиндрустрии, тогда как в этом году положение может быть другим.