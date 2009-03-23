Кризис способствовал росту продаж пиратских дисков

Об этом сообщает Security Lab.
Кроме того, многие покупатели, желая сэкономить, переместились в интернет, полагают ритейлеры.
Объем легальных продаж DVD-продукции в январе упал на 9% по отношению к декабрю, подсчитала исследовательская компания GFK Русь. Падение тем более резкое, если учесть, что в декабре дисков было продано на 11% больше, чем в ноябре. Снижение покупательского спроса на легальные DVD напрямую связано с желанием людей экономить в кризис, объясняют исследователи рынка.
По оценкам председателя совета директоров концерна "Союз" Александра Менна и гендиректора сети "Настроение" Евгения Кобзаря, 70-75% продаж CD- и DVD-продукции в России являются нелегальными, оставшиеся 25-30% примерно поровну делят профильные мультимедийные сети ("Хит зона", "Настроение", "Союз"), магазины со специальными отделами продаж такой продукции, и непрофильные, в том числе продуктовые ритейлеры и книжные магазины.
Объем рынка легальных продаж DVD и CD в прошлом году составил 1,5 -2 млрд долларов. Последние пять лет этот рынок показывал ежегодный рост на 25-30%. В доходах от продаж легальных дисков около 30% приходится на сети, 50-60% - на отчисления автору и дистрибутору, остальное - получают производители DVD.
Падение продаж DVD и CD в магазинах сети "Союз" в период с декабря по март составило 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее падение по рынку - 25%.
Производители DVD-продукции уверены, что дальше ситуация будет еще хуже, а снижение уровня продаж легальной продукции может составить 40-50%. Это объясняется в том числе и тем, что прошлый год был весьма успешным для видео- и аудиоиндрустрии, тогда как в этом году положение может быть другим.
Universal Music Russia зарегистрировала падение продаж CD-дисков в первые два месяца этого года на уровне 40%. В марте падение будет меньше, на уровне 20%, но только благодаря выходу альбома группы U2, сообщили в компании.