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Форумчане Nashgorod.ru обсуждают недостатки журналистской лексики и легализацию проституции

23 марта 2009, 12:40
«Наш Город Ру» представляет очередной обзор форума. Что интересовало тюменцев на прошедшей неделе?

Весна. В воздухе витают фривольные мысли, не обошли стороной они и наш форум. Легализация проституции. За или против – ожесточенно приводили свои доводы пользователи.

Вслед за этой темой образовалась еще одна - легализация наркомании. И пусть такая проблема обсуждалась раньше. Вопрос же не решился!

Финансовый кризис не покидает мысли наших форумчан. Тема о местных СМИ, созданная еще осенью, оживилась в марте. «Кто не доживет до весны?» Проверьте, кто был ближе всех к истине.

Средства массовой информации оправдывают свое название и волнуют народ. Вот только зачастую не свежими мыслями, а спорными фразами. Недостатки журналистской лексики – высказывайтесь, если фразы репортеров режут вам слух.

Пиратство – кража или нет? Кто наживается на продаже авторских прав? Читайте, высказывайтесь.

Проблема «водитель – пешеход» актуальна в нашем городе в любое время при любой погоде. Решение о переносе автобусной остановки на 100 метров дальше, чем ТЦ «Рентал», вызвало шквал эмоций и десятки сообщений.

Форум NashGorod.ru помогает людям понять, что же делать в той или иной ситуации – здесь можно сравнить свои возможности, поделиться опытом покупки в тюменских магазинах, отремонтировать стиральную машину, узнать, в каком районе нет воды и получить ценный и не очень ценный совет. Мы рады открытому общению! Присоединяйтесь!

#Новости#НашГород.ру#Таня#Общество
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