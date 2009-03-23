Форумчане Nashgorod.ru обсуждают недостатки журналистской лексики и легализацию проституции

Весна. В воздухе витают фривольные мысли, не обошли стороной они и наш форум. Легализация проституции. За или против – ожесточенно приводили свои доводы пользователи.
Вслед за этой темой образовалась еще одна - легализация наркомании. И пусть такая проблема обсуждалась раньше. Вопрос же не решился!
Финансовый кризис не покидает мысли наших форумчан. Тема о местных СМИ, созданная еще осенью, оживилась в марте. «Кто не доживет до весны?» Проверьте, кто был ближе всех к истине.
Средства массовой информации оправдывают свое название и волнуют народ. Вот только зачастую не свежими мыслями, а спорными фразами. Недостатки журналистской лексики – высказывайтесь, если фразы репортеров режут вам слух.
Проблема «водитель – пешеход» актуальна в нашем городе в любое время при любой погоде. Решение о переносе автобусной остановки на 100 метров дальше, чем ТЦ «Рентал», вызвало шквал эмоций и десятки сообщений.
Форум NashGorod.ru помогает людям понять, что же делать в той или иной ситуации – здесь можно сравнить свои возможности, поделиться опытом покупки в тюменских магазинах, отремонтировать стиральную машину, узнать, в каком районе нет воды и получить ценный и не очень ценный совет. Мы рады открытому общению! Присоединяйтесь!