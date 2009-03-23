Бренды российских торговых сетей не попали в список самых дорогих в Европе

По сравнению с прошлым годом в европейском рейтинге почти не произошло изменений. Первые три места по-прежнему занимают шведская сеть магазинов одежды H&M, французская Carrefour и мебельная IKEA. Их бренды оцениваются в 11,1, 9,5 и 7,3 миллиарда евро соответственно.
В десятке крупнейших европейских брендов произошло только два изменения: испанская Zara поднялась на пятое место, обогнав британскую Marks & Spencer, а французская Auchan – на девятое место, обогнав испанскую El Corte Ingles. Кроме них, в рейтинг попали британская Tesco (четвертое место, 5,5 миллиарда евро), немецкая Aldi (седьмое место, 3,3 миллиарда евро) и британская Boots (восьмое место, 1,96 миллиарда евро)
Рейтинг брендов американских торговых сетей агентство Interbrand составило в первый раз. В нем с большим отрывом лидирует Wal-Mart – 129,8 миллиарда долларов. Для сравнения, капитализация компании на американских биржах составляет 194 миллиарда долларов. Второе место занимает Best Buy с 29,98 миллиарда долларов, а третье – The Home Depot с 20,8 миллиарда долларов.
В ноябре 2008 года Interbrand называло 40 крупнейших российских брендов. 10 место в списке заняла "Пятерочка", которую специалисты агентства оценили в 357 миллионов долларов. Кроме того, в рейтинг попал и "Седьмой континент", бренд которого стоит 83 миллиона долларов.
Для подсчета стоимости бренда Interbrand использует долю в прибыли, которая приходится непосредственно на торговую марку, а также ее роль в нематериальных активах.