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Бренды российских торговых сетей не попали в список самых дорогих в Европе

23 марта 2009, 17:35
Бренды российских торговых сетей не попали в список самых дорогих торговых марок в Европе. Об этом свидетельствуют данные агентства Interbrand, подготовившего рейтинг самых дорогих торговых марок в Европе и США.

По сравнению с прошлым годом в европейском рейтинге почти не произошло изменений. Первые три места по-прежнему занимают шведская сеть магазинов одежды H&M, французская Carrefour и мебельная IKEA. Их бренды оцениваются в 11,1, 9,5 и 7,3 миллиарда евро соответственно.

В десятке крупнейших европейских брендов произошло только два изменения: испанская Zara поднялась на пятое место, обогнав британскую Marks & Spencer, а французская Auchan – на девятое место, обогнав испанскую El Corte Ingles. Кроме них, в рейтинг попали британская Tesco (четвертое место, 5,5 миллиарда евро), немецкая Aldi (седьмое место, 3,3 миллиарда евро) и британская Boots (восьмое место, 1,96 миллиарда евро)

Рейтинг брендов американских торговых сетей агентство Interbrand составило в первый раз. В нем с большим отрывом лидирует Wal-Mart – 129,8 миллиарда долларов. Для сравнения, капитализация компании на американских биржах составляет 194 миллиарда долларов. Второе место занимает Best Buy с 29,98 миллиарда долларов, а третье – The Home Depot с 20,8 миллиарда долларов.

В ноябре 2008 года Interbrand называло 40 крупнейших российских брендов. 10 место в списке заняла "Пятерочка", которую специалисты агентства оценили в 357 миллионов долларов. Кроме того, в рейтинг попал и "Седьмой континент", бренд которого стоит 83 миллиона долларов.

Для подсчета стоимости бренда Interbrand использует долю в прибыли, которая приходится непосредственно на торговую марку, а также ее роль в нематериальных активах.

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