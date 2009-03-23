Бренды российских торговых сетей не попали в список самых дорогих в Европе

Рейтинг брендов американских торговых сетей агентство Interbrand составило в первый раз. В нем с большим отрывом лидирует Wal-Mart – 129,8 миллиарда долларов. Для сравнения, капитализация компании на американских биржах составляет 194 миллиарда долларов. Второе место занимает Best Buy с 29,98 миллиарда долларов, а третье – The Home Depot с 20,8 миллиарда долларов.