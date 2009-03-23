Безработным тюменцам предложили программу самозанятости

В минувшую пятницу в конференц-зале ГАО ТО «Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района» состоялся семинар по содействию самозанятости безработных граждан. Организаторами семинара выступили Центр занятости населения, департамент занятости населения Тюменской области, управление социальной защиты населения города Тюмени.
В работе семинара приняли участие 75 человек. Собравшимся рассказали об основных положениях программы содействия самозанятости.
Так, в программе могут участвовать только граждане, зарегистрированные в органах службы занятости как безработные или как граждане, ищущие работу, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.
Для оформления заявления в территориальную межведомственную комиссию по выходу граждан на самообеспечение и содействию их занятости необходимо обратиться к специалистам ГАО ТО «Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района» (ул. Республики, 204-в, каб. 402, тел. 21-37-48, контактное лицо - Наталья Вячеславовна Бенчак).
Перечень документов, необходимых для участия в программе по выходу на самозанятость:
• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя,
• копия трудовой книжки,
• копия документа об образовании с указанием имеющейся профессии (специальности) и квалификации,
• индивидуальный план по выходу на самообеспечение (организация собственного дела). Индивидуальный план – это подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный документ, который содержит расчеты, описания, к чему стремится гражданин, как он предполагает добиться поставленных целей для выхода на самообеспечение.
Помощь в подготовке индивидуального бизнес-плана оказывают специалисты АУ СОН ТО «Центр по предоставлению мер социальной поддержки населению», отделения которого расположенны по следующим адресам: ул. Пермякова, д. 24/2 (тел. 48-59-27), ул. К. Маркса, д. 123 (тел. 30-29-42), ул. Пышминская, д. 1-а (тел. 26-49-01), пр. Солнечный, д. 10/1 (тел. 25-47-14).
Размер единовременной выплаты определяется исходя из индивидуального плана выхода на самозанятость, но не может превышать максимального размера пособия по безработице (с учетом районного коэффициента) в расчете на 12 месяцев.
Граждане, получившие выплату, обязаны предоставлять отчеты о выполнении индивидуального плана в порядке и сроки, определенные в заключенном с ним договоре.