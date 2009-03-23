Безработным тюменцам предложили программу самозанятости

• индивидуальный план по выходу на самообеспечение (организация собственного дела). Индивидуальный план – это подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный документ, который содержит расчеты, описания, к чему стремится гражданин, как он предполагает добиться поставленных целей для выхода на самообеспечение.