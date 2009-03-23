1 апреля Тюмень "улыбнется"

1 апреля в 15.00 в Тюмени в галерее «Золотой Клевер» (ул. Софьи Ковалевской, д. 11) открывается выставка-ярмарка «Тюмень улыбается», посвященная Дню юмора и смеха. Более 400 работ представят мастера Тюмени, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Астрахани и Казани. Выставка будет работать до 10 мая.