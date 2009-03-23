1 апреля Тюмень "улыбнется"

1 апреля в 15.00 в Тюмени в галерее «Золотой Клевер» (ул. Софьи Ковалевской, д. 11) открывается выставка-ярмарка «Тюмень улыбается», посвященная Дню юмора и смеха. Более 400 работ представят мастера Тюмени, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Астрахани и Казани. Выставка будет работать до 10 мая.
Каждое изделие, созданное кропотливым трудом, наполнено неповторимым очарованием: будь то авторская кукла или вязаная скатерть, покрывало в стиле печворк или вышитая картина, керамическая ваза или кованый столик.
Более сорока мастеров представят свои работы на выставочных стендах галереи, сообщает пресс-служба главы администрации города.
Ценители ручного труда смогут приобрести уникальные подарки или пополнить свою коллекцию авторскими работами.
Вниманию посетителей будут предложены:
- авторские куклы из пластика и текстиля (Пелевина О., Кухтерин А.С., Шульгина Г.Н., Носкова Т., Бадьянова И., Шатохина Л., Макаридина Е., Смурова Н., Кузнецова Л. и др.);
- вязаные изделия для интерьера (Некрасова О., Галактионова О.В., Мякишева Г., Старова Л.В.);
- батик (Мухаметова А.Ф., Быкова В.И.);
- изделия в стиле печворк (Макаридина Е.);
- керамика (Цикорина И.Ю., Кухтерин А.С., Харина А.);
- живопись, графика (Таберт Н., Харина А., Лебедева М., Глазунова Т., Гамзина Т., Гордеева Н.А., Иванова О.И. и др.);
- кованая мебель (Могильный М.А.).
Режим работы выставки-ярмарки: будни – с 10:00 до 19:00; выходные и праздничные дни – с 10:00 до 17:00.