В давке на дискотеке в Первоуральске погибли четыре человека

Организаторы дискотеки - коммерческая фирма "Голливуд" - объявили, что первые 30 минут вход в танцзал будет бесплатным, а после посетителям придется покупать билеты; из-за этого и произошла давка, рассказал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Смертельные травмы получил мужчина 1979 года рождения, а также три школьницы. По данным портала "Первоуральск.Ру", это ученицы 10 б класса школы № 35 Тавапова Альбина, Яковлева Анастасия и Селянина Екатерина. Один из раненых был госпитализирован.