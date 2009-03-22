В давке на дискотеке в Первоуральске погибли четыре человека

Инцидент произошел около 23:00 субботы, 21 марта, в торгово-развлекательном центре "Капелла".
Организаторы дискотеки - коммерческая фирма "Голливуд" - объявили, что первые 30 минут вход в танцзал будет бесплатным, а после посетителям придется покупать билеты; из-за этого и произошла давка, рассказал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Смертельные травмы получил мужчина 1979 года рождения, а также три школьницы. По данным портала "Первоуральск.Ру", это ученицы 10 б класса школы № 35 Тавапова Альбина, Яковлева Анастасия и Селянина Екатерина. Один из раненых был госпитализирован.
Почти сразу же на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также представители властей города. Милиционеры рассеяли толпу и оказали пострадавшим первую медицинскую помощь. По словам Горелых, "не окажись милиционеры на месте ЧП в считанные минуты, жертв было бы многократно больше".
При расследовании инцидента было установлено, что руководство дискотеки нарушило сразу несколько статей постановления правительства Свердловской области "О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей". В частности, среди молодежи не была проведена разъяснительная работа по предупреждению общественного поведения.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности"). По указанию министра внутренних дел Рашида Нургалиева в Екатеринбург для оказания помощи в доследственной проверке выехала группа сотрудников центрального аппарата МВД РФ.