За два месяца ВВП России сократился на 8 процентов

Такие цифры приведены в тезисах главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной, которые были представлены на заседании президиума правительства России 19 марта 2009 года. По сравнению с каким периодом произошло снижение ВВП, в документе не уточняется, но можно предположить, что речь идет об изменении показателя к аналогичному периоду 2008 года.
В феврале 2009 года стало известно, что экономика России в январе сократилась на 8,8 процента по сравнению с первым месяцем 2008 года. При этом ВВП страны сократился в январе на 2,4 процента по отношению к декабрю 2008 года.
По мнению Набиуллиной, продолжению спада будет способствовать сокращение спроса на промышленную продукцию и ухудшение условий банковского кредитования. Министерство прогнозирует, что по итогам года ВВП России сократится на 2,2 процента, а в номинальном выражении - на 2,7 процента.
Таким образом, в 2009 году номинальный ВВП составит 40,42 триллиона рублей, что на 1,11 триллиона меньше, чем в 2008 году. При этом номинальный ВВП, пересчитанный в долларах США, в 2009 году сократится на 31,2 процента - до 1,15 триллиона долларов. До кризиса Минэкономразвития ожидало, что номинальный ВВП составит в 2009 году 51,47 триллиона рублей.
Стоит отметить, что сокращение номинального ВВП в рублевом выражении произойдет впервые с начала 1990-х годов. В 2008 году номинальный ВВП вырос на 25,4 процента в рублях и на 29,5 процента в долларах.
ВВП, являясь базовым индикатором экономического роста, оценивает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства.
Номинальный ВВП подсчитывается в текущих ценах года его расчета без учета поправки на инфляцию. Реальный ВВП показывает то, в какой степени рост экономики определяется реальным ростом производства, а не ростом цен, поэтому он выражается в ценах предыдущего или любого другого базового года. На основе прогноза Минэкономики по ВВП чиновники Минфина рассчитывают показатели бюджета России.
Причиной замедления темпов роста экономики России стало влияние на нее глобального финансового кризиса, снижение цен на нефть на мировом рынке, а также сокращение объемов промышленного производства. Так, в документе Минэкономразвития говорится, что по итогам первых двух месяцев промышленное производство в России сократилось на 14,6 процента (в январе - на 16, а в феврале - на 13,2 процента).
Также, по словам Набиуллиной, за первые шесть месяцев текущего года инфляция может составить 9,5-10 процентов против 8,7 процента годом ранее. Во втором полугодии, по оценкам главы Минэкомразвития, рост потребительских цен может замедлиться до 3-3,5 процента. В 2008 году за аналогичный период инфляция достигала 4,2 процента.