В России резко подорожала пресса

Вице-президент гильдии Василий Гатов в беседе с корреспондентом издания заявил, что в предшествующие годы розничная стоимость газет и журналов увеличивалась со скоростью 10 процентов в год. Кстати, по оценкам опрошенных "Коммерсантом" экспертов, в Москве рост цен и за первые два месяца 2009 года составил 10-15 процентов. В основном стоимость периодики увеличилась за счет регионов. Так, в Омске и Мурманске, по информации "Коммерсанта", некоторые издания подорожали на 50-60 процентов.
Эксперты утверждают, что резкий рост стоимости газет и журналов в начале 2009 года обусловлен одновременным подъемом цен со стороны издателей и дистрибьютеров. Распространители, по данным "Коммерсанта", подняли цены из-за вступивших в январе в силу изменений в налоговом законодательстве. Затраты издателей растут в связи с девальвацией рубля: многие российские СМИ печатаются за рубежом. Кроме того, из-за финансового кризиса снижаются рекламные доходы издательств.
"Коммерсанту" стало известно, что объемы продаж периодики из-за повышения цен пока не снижаются. Впрочем, аналитики полагают, что рост цен помешал увеличению объемов продаж некоторых изданий.