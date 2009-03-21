В России резко подорожала пресса

Вице-президент гильдии Василий Гатов в беседе с корреспондентом издания заявил, что в предшествующие годы розничная стоимость газет и журналов увеличивалась со скоростью 10 процентов в год. Кстати, по оценкам опрошенных "Коммерсантом" экспертов, в Москве рост цен и за первые два месяца 2009 года составил 10-15 процентов. В основном стоимость периодики увеличилась за счет регионов. Так, в Омске и Мурманске, по информации "Коммерсанта", некоторые издания подорожали на 50-60 процентов.