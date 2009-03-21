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Реставрация Летнего сада начнется с деревьев

21 марта 2009, 12:39
Первый этап реставрационных работ в петербургском Летнем саду будет связан с парковыми деревьями.

По словам директора Русского музея Владимира Гусева, в саду нужно вырубить 71 больное и сухое дерево; в будущем предполагается посадить 535 новых деревьев, 8 тысяч кустовых лип и 3,5 тысячи кустарников. Летний сад окончательно закроется 10 мая 2009 года и откроется не раньше конца 2011 года.

2 апреля в Петербурге пройдет открытый аукцион на право реставрации Летнего сада. На первый этап реставрации (2009-2011) выделено 2,3 миллиарда рублей (2009 год - 800 миллионов рублей, 2010 - 550 миллионов, 2011 - 950 миллионов).

Второй этап реконструкции предполагает реставрацию домика Петра I на противоположном берегу Невы, а также Летнего дворца Петра, Чайного и Кофейного домиков, расположенных в Летнем саду. Этот этап должен закончится к 2013 году, когда будет отмечаться 310-летие Петербурга.

#Новости#Санкт-Петербург#Таня#Культура
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