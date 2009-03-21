Реставрация Летнего сада начнется с деревьев

По словам директора Русского музея Владимира Гусева, в саду нужно вырубить 71 больное и сухое дерево; в будущем предполагается посадить 535 новых деревьев, 8 тысяч кустовых лип и 3,5 тысячи кустарников. Летний сад окончательно закроется 10 мая 2009 года и откроется не раньше конца 2011 года.