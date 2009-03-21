21 марта - Международный день кукольника

Но, не смотря на то, что дискуссия о месте и времени проведения этого праздника была очень оживленной, этот вопрос так и не был решен. Только лишь через два года, на заседании Международного Совета УНИМА, дата празднования была определена.
Традицию Праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года, сообщает портал calend.ru. Именно в этот день всеми профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется Международный день кукольника.
Президент УНИМА Маргарета Никулеску обратилась ко всем деятелям театра кукол с призывом превратить день 21 марта в захватывающий ритуал во славу кукольного театра: «Пусть в этот день играют кукольные спектакли, проводят дискуссии, устраивают встречи, пусть объединяются все профессионалы и любители одного из древнейших видов искусства — театра кукол! Пусть все вокруг станут участниками нашего праздника! Пусть все окажутся в театре кукол!».
А по мнению известной деятельницы индийского театра кукол Капилы Ватсяаян: «Мир кукольного театра — это невинность детства, его чистота и непосредственность, и мудрость философа. Для меня театр кукол всегда таит особое очарование, поскольку является уникальным явлением в сфере искусства: по своей удивительной простоте и, одновременно, по своей многозначности это — настоящая Вселенная таинственного и образного, загадочности и фантазии. Возникая в реальном времени и пространстве, театр кукол возвращает нашим душам истинную сущность…».