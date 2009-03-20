"Зенит" и ЦСКА выбыли из борьбы за Кубок УЕФА

Единственный гол в матче с "Удинезе" "Зенит" забил на 35-минуте встречи: его автором стал капитан питерского клуба Анатолий Тимощук. Шанс сравнять счет на 69-й минуте имел Фабио Квальярелла, однако голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев смог парировать удар итальянца. Встреча, завершившаяся с минимальным преимуществом обладателя Кубка УЕФА-2008 "Зенита", стала для питерского клуба последней в рамках этого турнира, поскольку первый матч 1/8 финала питерцы проиграли на поле "Удинезе" со счетом 2:0.