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"Зенит" и ЦСКА выбыли из борьбы за Кубок УЕФА

20 марта 2009, 09:25
Питерский "Зенит" и московский ЦСКА не смогут продолжить борьбу за Кубок УЕФА. Питерская команда на своем поле обыграла итальянский "Удинезе" со счетом 1:0. Украинский "Шахтер" в Донецке обыграл ЦСКА со счетом 2:0.

Единственный гол в матче с "Удинезе" "Зенит" забил на 35-минуте встречи: его автором стал капитан питерского клуба Анатолий Тимощук. Шанс сравнять счет на 69-й минуте имел Фабио Квальярелла, однако голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев смог парировать удар итальянца. Встреча, завершившаяся с минимальным преимуществом обладателя Кубка УЕФА-2008 "Зенита", стала для питерского клуба последней в рамках этого турнира, поскольку первый матч 1/8 финала питерцы проиграли на поле "Удинезе" со счетом 2:0.

Также шансов на выход в 1/4 соревнований лишились и московские армейцы, которые проиграли "Шахтеру" в ответном матче 1/8 финала. В начале второго тайма форвард ЦСКА Вагнер Лав открыл счет, однако арбитр отменил гол, усмотрев в действиях бразильца нарушение правил. Уже через несколько минут судья назначил пенальти в ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. 11-метровый реализовал Фернандиньо. На 71-й минуте отличился Адриано, воспользовавшийся ошибкой вратаря армейцев.

Напомним, что первая встреча "Шахтера" и ЦСКА, которая прошла в Москве, завершилась победой московского клуба со счетом 1:0. Победу своей команде принес Вагнер Лав, реализовавший пенальти в ворота "Шахтера".

После неудач "Зенита" и ЦСКА Россия выбыла из борьбы за еврокубки в сезоне-2008/09.

#Новости#ЦСКА#Спорт#Футбол#Ксения
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