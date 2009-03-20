Восточный округ приглашает тюменцев принять участие в Параспартакиаде

Заявки на участие в спартакиаде (в установленной форме, за подписью председателя Ленинской окружной общественной организации ВОИ и визой лечебного учреждения о допуске участников к соревнованиям) подаются на заседание судейских коллегий, которые проводятся в управе Восточного округа (ул. 30 лет Победы, 95/2, тел.: 51-02-80, 51-02-61).