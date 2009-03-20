nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Восточный округ приглашает тюменцев принять участие в Параспартакиаде

20 марта 2009, 12:45
23 марта в 10 часов на территории Восточного административного округа города Тюмени в ДЮСШ «Рубин» (ул. Моторостроителей, 2 б) стартует спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сюжет
Тюмень

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, проживающие на территории Восточного округа и занимающиеся спортом не менее трех месяцев.

В программе: пауэрлифтинг (жим лежа), дартс, настольный теннис, армспорт, легкая атлетика, толкание ядра.

Заявки на участие в спартакиаде (в установленной форме, за подписью председателя Ленинской окружной общественной организации ВОИ и визой лечебного учреждения о допуске участников к соревнованиям) подаются на заседание судейских коллегий, которые проводятся в управе Восточного округа (ул. 30 лет Победы, 95/2, тел.: 51-02-80, 51-02-61).

#Новости#Тюмень#Спорт#Инвалиды#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25