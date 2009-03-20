Владимир Якушев провел заседание антитеррористической комиссии

«Зона ответственности» региональной антитеррористической комиссии достаточно широка – и не только в географическом смысле, но и в плане тематики обсуждаемых вопросов. На прошедшем ее заседании это проявилось особенно ярко, ведь обсуждаемые вопросы касались ветеринарии, здравоохранения, информационной политики. Причем, в поле зрения членов комиссии оказалась не только ситуация в области в целом – о некоторых аспектах антитеррористической работы в своих муниципалитетах доложили глава администрации Исетского района Александр Поминов и заместитель главы Викуловского района Анатолий Кинчур.