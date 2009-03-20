Владимир Якушев провел заседание антитеррористической комиссии

В четверг, 19 марта губернатор Владимир Якушев провел очередное заседание антитеррористической комиссии Тюменской области.
«Зона ответственности» региональной антитеррористической комиссии достаточно широка – и не только в географическом смысле, но и в плане тематики обсуждаемых вопросов. На прошедшем ее заседании это проявилось особенно ярко, ведь обсуждаемые вопросы касались ветеринарии, здравоохранения, информационной политики. Причем, в поле зрения членов комиссии оказалась не только ситуация в области в целом – о некоторых аспектах антитеррористической работы в своих муниципалитетах доложили глава администрации Исетского района Александр Поминов и заместитель главы Викуловского района Анатолий Кинчур.
Рассмотрев все вопросы повестки дня, участники заседания, в частности, приняли решение о создании рабочей группы, которая оценит перспективы дальнейшего обустройства мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермальных ям). В ее состав войдут представители прокуратуры, ветеринарной службы, органов региональной власти. Все вместе они должны найти юридически правильный механизм определения ответственности за состояние тех из подобных объектов, принадлежность которых на сегодняшний день неизвестна.
Рабочая группа оценит и необходимость в средствах для обустройства мест захоронения биоотходов. «Мы делаем, и будем делать все для безопасности людей, - заметил Владимир Якушев, - Поэтому программа обустройства скотомогильников будет разрабатываться и, в зависимости от возможностей бюджета, мы реализуем ее за несколько лет».
Главы районов рассказали о постановке антитеррористической работы в своих муниципальных образованиях, о проведении профилактических плановых учений, в том числе и о тренировочных эвакуациях пациентов социальных учреждений на случай чрезвычайной ситуации, сообщает Nashgorod.ru пресс - служба Губернатора Тюменской области. Последнее особенно важно перед началом пожароопасного периода.