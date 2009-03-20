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В Тюменской области накажут врачей, которые незаконно выдавали больничные листы

20 марта 2009, 15:27
Прокуратурой Вагайского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего врача-хирурга государственного лечебно-профилактического учреждения Тюменской области «Областная больница №9» Антона Тунгусова.

Органами предварительного следствия он обвиняется в служебном подлоге.

25 февраля 2008 года 22-летний родной брат врача-хирурга управлял транспортным средством в состоянии опьянения, за что суд подверг его административному аресту сроком на 6 суток. Чтобы брата за отсутствие на рабочем месте не уволили с работы, Тунгусов выписал ему листок нетрудоспособности.

Служебный подлог выявили сотрудники органов внутренних дел в ходе оперативных мероприятий, сообщает прокуратура области.

Прокуратура района передаст материалы уголовного дела в Вагайский районный суд для рассмотрения по существу.

А в Ялуторовске состоялся обвинительный приговор в отношении 50-летнего врача-невропатолога государственного лечебно-профилактического учреждения Тюменской области «Областная больница №23» Владимира Демченко.

Установлено, что Демченко в феврале 2008 года выдал больничный лист 27-летнему жителю Ялуторовску, чтобы его не уволили с работы за прогулы. Молодой человек по решению суда был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Суд на основании представленных государственным обвинителем Ялуторовской межрайонной прокуратуры доказательств признал Владимира Демченко виновным по ч.1 ст. 292 УК РФ и подверг его 15-тысячному штрафу.

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