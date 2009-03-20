В Тюменской области накажут врачей, которые незаконно выдавали больничные листы

Установлено, что Демченко в феврале 2008 года выдал больничный лист 27-летнему жителю Ялуторовску, чтобы его не уволили с работы за прогулы. Молодой человек по решению суда был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток за появление в общественном месте в состоянии опьянения.