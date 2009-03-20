В Тюмени осуждены преступники, грабившие почты и сберкассы

Тюменский районный суд вынес приговор в отношении 30-летнего гражданина Республики Таджикистан Фархода Юлдошева, 21-летнего гражданина Республики Узбекистан Шохназара Казакова и жителей Тюмени – 26 летнего Вячеслава Нематуллаева и 24-летнего Евгения Русакова, обвиняемых в кражах.
Следствием установлено, что в июне 2008 года Юлдошев, Русаков и Казаков объединились в организованную преступную группу для совершения хищений чужого имущества. В июле к ним присоединился Нематуллаев.
В качестве объектов преступных посягательств участники криминальной группы выбрали отделения почтовой связи, сберегательные кассы, а также офисы коммерческих фирм, расположенные на территориях Тюменского и Нижнетавдинского районов.
Все свои преступления злоумышленники тщательно готовили. Они выезжали на места планируемых краж и изучали режим работы организаций, а также способы их охраны. Для взлома помещений и сейфов, отключения сигнализации злодеями были приобретены гвоздодеры, кусачки, кувалда, дрель и т.д. Во избежание оставления отпечатков пальцев использовались перчатки.
При совершении преступления каждому участнику преступной группы отводилась своя роль: Юлдошев и Русаков должны были взламывать помещения и сейфы, отключать сигнализацию, Казаков – осуществлять на улице наблюдение за окружающей обстановкой, а Нематуллаев - находиться в машине, чтобы обеспечить быстрый отъезд группы с места происшествия.
Так, в ночь на 25 июля, злоумышленники в селе Луговом Тюменского района взломали решетку на окне и проникли в офисы коммерческих фирм ООО ПКФ «Тюменьстройиндустрия», ООО КХ «Тюменский садовый питомник», ООО «Мирра дизайн», ООО «Астра Плюс», похитив имущество организаций на общую сумму свыше 270 тыс. рублей. После этого скрылись с места преступления.
В ночь на 7 августа участники преступной группы, отключив сигнализацию, обокрали сберкассу в селе Велижаны Нижнетавдинского района, похитив денежные средства, лотерейные билеты на общую сумму более 200 тыс. рублей.
От действий злоумышленников также пострадали отделения почтовой связи в населенных пунктах Онохино, Успенка, Чикча Тюменского района.
Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим в период с июня по август 2008 года, составил свыше 851 тысяч рублей, сообщает прокуратура области.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Тюменского района доказательств признал Фархода Юлдошева виновным по п. «а» ч.4 ст.158 (кража, совершенная организованной группой, с проникновением в помещение) и ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) - 21 сентября 2006 года около 23 часов 10 минут он, управляя в состоянии опьянения автомобилем «ВАЗ-21140», на пешеходном переходе по ул. Мира в Тюмени насмерть сбил пешехода.
Суд приговорил Юлдошева к 9 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Евгений Русаков и Шохназар Казаков осуждены по п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ соответственно к 7 и 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Вячеслав Нематуллаев признан виновным по п.п. «а,б» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение) и осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.