В Тюмени осуждены преступники, грабившие почты и сберкассы

Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Тюменского района доказательств признал Фархода Юлдошева виновным по п. «а» ч.4 ст.158 (кража, совершенная организованной группой, с проникновением в помещение) и ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) - 21 сентября 2006 года около 23 часов 10 минут он, управляя в состоянии опьянения автомобилем «ВАЗ-21140», на пешеходном переходе по ул. Мира в Тюмени насмерть сбил пешехода.