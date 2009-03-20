nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы узнают о профилактике туберкулеза по телефону «горячей линии»

20 марта 2009, 10:25
«Горячая линия» по вопросам профилактики и заболеваемости туберкулёзом состоится 27 марта 2009 года (пятница) по телефону (3452) 42-24-98 с 11.00 до 14.00 часов.
Сюжет
Тюмень

«Горячая линия» по вопросам профилактики и заболеваемости туберкулёзом состоится 27 марта 2009 года (пятница) по телефону (3452) 42-24-98 с 11.00 до 14.00 часов.

На вопросы тюменцев и жителей области ответит главный фтизиатр Тюменской области Геннадий Алексеевич Козлов.

Напомним, 24 марта отмечается Всемирный День борьбы с туберкулёзом. На сегодня эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Тюменской области стабильная. Для сравнения, период с 1992 по 2000г.г. был периодом прогрессирующего ухудшения, сообщает Nashgorod.ru Департамент здравоохранения Тюменской области.

По данным Областного противотуберкулёзного диспансера, в течение двух последних лет заболеваемость туберкулезом продолжает уменьшаться, достигнув уровня 98,4 на 100 тысяч населения, что на 8,8% меньше относительно 2007 года.

В Тюмени заболеваемость туберкулезом снизилась относительно 2007 года на 2,2%.

#Новости#Тюмень#Здоровье#Горячая линия#Медицина#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25