Тюменцы узнают о профилактике туберкулеза по телефону «горячей линии»

Напомним, 24 марта отмечается Всемирный День борьбы с туберкулёзом. На сегодня эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Тюменской области стабильная. Для сравнения, период с 1992 по 2000г.г. был периодом прогрессирующего ухудшения, сообщает Nashgorod.ru Департамент здравоохранения Тюменской области.