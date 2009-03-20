Тюменцы узнают о профилактике туберкулеза по телефону «горячей линии»

«Горячая линия» по вопросам профилактики и заболеваемости туберкулёзом состоится 27 марта 2009 года (пятница) по телефону (3452) 42-24-98 с 11.00 до 14.00 часов.
На вопросы тюменцев и жителей области ответит главный фтизиатр Тюменской области Геннадий Алексеевич Козлов.
Напомним, 24 марта отмечается Всемирный День борьбы с туберкулёзом. На сегодня эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Тюменской области стабильная. Для сравнения, период с 1992 по 2000г.г. был периодом прогрессирующего ухудшения, сообщает Nashgorod.ru Департамент здравоохранения Тюменской области.
По данным Областного противотуберкулёзного диспансера, в течение двух последних лет заболеваемость туберкулезом продолжает уменьшаться, достигнув уровня 98,4 на 100 тысяч населения, что на 8,8% меньше относительно 2007 года.
В Тюмени заболеваемость туберкулезом снизилась относительно 2007 года на 2,2%.