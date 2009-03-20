Поставки иностранного алкоголя в Россию резко сократились

Падение спроса на импортный алкоголь вызвано также и ростом цен на него. Так, с конца 2008 года элитный алкоголь подорожал в среднем на 30 процентов. Например, Bacardi с октября прошлого года повысил цены на продукцию на 15-30 процентов. В 2009 году повышение цен продолжилось.