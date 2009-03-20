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Поставки иностранного алкоголя в Россию резко сократились

20 марта 2009, 17:36
Поставки иностранного алкоголя в Россию в январе-феврале 2009 года сократились на 40-60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ФТС, компания Bacardi снизила поставки продукции с 3,2 миллиона литров в 2008 году до 1,3 миллиона литров в текущем. "ВХ Импорт", импортер коньяка Hennessy и шампанских вин Krug, Veuve Clicquot, Dom Perignon, сократил ввоз алкоголя с 815 тысяч литров до 400 тысяч литров. Поставки снизили и многие другие компании.

Как отмечает газета, причиной снижения ввоза импортного алкоголя связано с тем, что в середине 2008 года компании не смогли предугадать снижение спроса в ноябре-декабре. Заказы на предновогодние поставки делались с расчетом на 15-20 процентный рост по сравнению с ноябрем-декабрем 2007 года. Сейчас у компаний скопилось большое количество нереализованного товара.

Падение спроса на импортный алкоголь вызвано также и ростом цен на него. Так, с конца 2008 года элитный алкоголь подорожал в среднем на 30 процентов. Например, Bacardi с октября прошлого года повысил цены на продукцию на 15-30 процентов. В 2009 году повышение цен продолжилось.

#Новости#Алкоголь#Россия#Ксения#Экономика
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