Осужден гражданин Азербайджана, пытавшийся сбыть в Тюмени крупную партию героина

Хагани Мурсалов прибыл в Тюмень в поисках работы, но, познакомившись с наркодельцами, кардинально изменил свои планы. Он занялся криминальным бизнесом, поставляя в областной центр героин из Свердловской области. Вскоре о деятельности Мурсалова узнали сотрудники Управления наркоконтроля по Тюменской области и установили за ним оперативное наблюдение. 29 октября они отследили передвижение наркодельца и по прибытию в Тюмень из Свердловской области задержали. Поведя обыски в машине и жилище Мурсалова, оперативники изъяли 685,2 граммов героина.