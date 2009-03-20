Осужден гражданин Азербайджана, пытавшийся сбыть в Тюмени крупную партию героина

Об этом сообщает прокуратура области.
Следствием установлено, что он 29 октября 2008 года приготовился к сбыту в областном центре около 700 грамм героина. Осуществить задуманное не смог, поскольку был задержан сотрудниками Управления наркоконтроля по Тюменской области.
Хагани Мурсалов прибыл в Тюмень в поисках работы, но, познакомившись с наркодельцами, кардинально изменил свои планы. Он занялся криминальным бизнесом, поставляя в областной центр героин из Свердловской области. Вскоре о деятельности Мурсалова узнали сотрудники Управления наркоконтроля по Тюменской области и установили за ним оперативное наблюдение. 29 октября они отследили передвижение наркодельца и по прибытию в Тюмень из Свердловской области задержали. Поведя обыски в машине и жилище Мурсалова, оперативники изъяли 685,2 граммов героина.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Центрального округа г. Тюмени доказательств признал Хагани Мурсалова виновным по ч.1 ст.30, п. «г» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное в особо крупном размере) и приговорил его к 9 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.