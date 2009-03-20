На юг области приходит весна

На севере региона в последнюю декаду марта зима по-прежнему не спешит покидать территорию. На Ямале стоят настоящие сибирские морозы. По данным тюменского гидрометеоцентра, в ночные часы температура в отдельных районах там опускается до -38 градусов. Но, в ближайшие дни на территории Югры и Ямала столбики термометров устремятся вверх.