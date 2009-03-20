На юг области приходит весна

Вместе с тем, небесная канцелярия в ближайшие дни временами будет пытаться запоздало пополнить запасы выпавшего за зиму снега.
21 и 22 марта на Юге области осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха -8-13 гр., в юго-восточных районах чуть прохладнее, до минус 19 градусов, дневные температуры от +1 до - 4 гр.
23 марта осадки ожидаются, преимущественно в виде мокрого снега, возможны слабые гололёдные явления, юго-восточный ветер может усиливаться местами до 18 м.с. Температура ночью - 5-10, днём - 1+4 гр. 24-го осадки прекратятся, а вот температура воздуха существенно меняться не будет.
25-го вновь ожидается облачная погода, с осадками, гололёдными явлениями, порывистым юго-восточным ветром. Температура ночью уже -1-6, днём 0+5 гр. А вот интенсивные осадки, снег, дождь, предполагаются 26 числа, когда температура воздуха, даже в ночные часы, может оказаться выше 0 гр.
На севере региона в последнюю декаду марта зима по-прежнему не спешит покидать территорию. На Ямале стоят настоящие сибирские морозы. По данным тюменского гидрометеоцентра, в ночные часы температура в отдельных районах там опускается до -38 градусов. Но, в ближайшие дни на территории Югры и Ямала столбики термометров устремятся вверх.
На территории ХМАО с 21 по 23 марта местами пройдёт кратковременный снег. Ночные температуры в восточных районах -13-18 гр., дневные -1-6 гр. На Западе округа - 5-10, днём - 2+3 гр. 24 марта в большинстве районов пройдёт снег, возможны и гололёдные явления. Температура ночью -4-9 гр., днём около 0.