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На Ямале выбрали финалистов конкурса «Песня не знает границ»

20 марта 2009, 16:46
В Салехарде подвели окончательные итоги седьмого окружного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ».
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Ямал

По итогам трех конкурсных зон Салехард, Ноябрьск и Новый Уренгой жюри определило состав участников. Представлять Ямал на столь крупном музыкальном мероприятии в номинации «Солисты» будут Кристина Карпук из Ноябрьска и Ильшат Хамидуллин из села Мужи Шурышкарского района. В номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» выступит ансамбль «Минус 40» из города Тарко-Сале. Об этом сообщил ведущий специалист департамента культуры, искусства и кинематографии Ямала Виталий Затлер.

Напомним, финал конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ» УрФО состоится 22-25 апреля в Сургуте.

В этом году участие в окружном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни приняло сорок участников из всех муниципальных образований автономного округа, в прошлом году - 26.

#Новости#Конкурсы#Ямал#Таня#Культура
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