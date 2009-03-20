На Ямале выбрали финалистов конкурса «Песня не знает границ»

По итогам трех конкурсных зон Салехард, Ноябрьск и Новый Уренгой жюри определило состав участников. Представлять Ямал на столь крупном музыкальном мероприятии в номинации «Солисты» будут Кристина Карпук из Ноябрьска и Ильшат Хамидуллин из села Мужи Шурышкарского района. В номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» выступит ансамбль «Минус 40» из города Тарко-Сале. Об этом сообщил ведущий специалист департамента культуры, искусства и кинематографии Ямала Виталий Затлер.