Медведев пообещал, что все образовательные проекты в РФ будут продолжены

Он пообещал, что все образовательные проекты будут продолжены, несмотря на экономический кризис, пишет "Время новостей"
"Мы развивали нацпроект "Образование" не для того, чтобы все загубить и оказаться в ситуации начала 90-х годов, это недопустимо", - заявил глава государства.
Медведев подчеркнул, что в бюджете на нынешний год предусмотрены средства по нацпроекту "Образование", передает ИТАР-ТАСС. "Финансовый кризис не может вести к сворачиванию таких весьма эффективных программ", - отметил он.
Медведев сообщил, что в ближайшее время будет принято решение об увеличении президентских стипендий студентам и аспирантам вузов. "Практически подготовлено решение об увеличении президентских стипендий студентам и аспирантам вузов. Их количество увеличится до 2000, а размер - в два - три раза", - сказал Медведев. Он напомнил, что в нынешний год - Год молодежи - он впервые вручил премии президента России для молодых ученых, а также были серьезно увеличены гранты президента для молодых кандидатов и докторов наук.
Глава государства подчеркнул значение так называемой "образовательной мобильности" - обмена преподавателями и студентами, повышения квалификации педагогов, создания центров коллективного пользования уникальным оборудованием.
Стоит отметить, что накануне открытия съезда ректоров, в среду, прошла итоговая коллегия Минобрнауки, на которой руководитель министерства Андрей Фурсенко также заверил педагогов: несмотря на кризис, государство не собирается урезать преподавателям зарплаты и не планирует сворачивать ранее начатые программы. Например, было обещано продолжить совершенствование единого госэкзамена. Продолжится и намеченное в рамках нацпроекта "Образование" создание двух федеральных университетов - Сибирского и Дальневосточного.
Кроме того, на прошлой неделе было объявлено о том, что в Госдуму внесен законопроект, который в случае его принятия позволит институтам и университетам зарабатывать дополнительные деньги - появится возможность открывать при вузах малые предприятия.
Однако не стоит забывать и о том, что открытие съезда ректоров совпало по времени с рассмотрением в правительстве скорректированного, "кризисного" бюджета на 2009 год. В числе прочего Минфин предлагает сократить расходы на высшее образование, что, вполне вероятно, не останется без внимания ректоров, собравшихся в эти дни в Москве.
Но в целом, по словам главы РСР, ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего, участники мероприятия (более тысячи руководителей бюджетных вузов и около ста ректоров негосударственных учебных заведений) "прибыли в неплохом настроении".
"В стабильные времена в отличие от кризисных труднее принимать инновационные решения", - заметил Садовничий, открывая накануне пресс-конференцию в Фундаментальной библиотеке МГУ. Точно известно, какие решения приняты не будут. Как сообщили в пресс-центре съезда, перевыборы главы РСР и руководящих органов союза не планируются.