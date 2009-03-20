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Медведев пообещал, что все образовательные проекты в РФ будут продолжены

20 марта 2009, 17:32
В Москве в пятницу продолжил свою работу девятый съезд Российского союза ректоров, стартовавший накануне. Второй день съезда начался с выступления Дмитрия Медведева перед руководителями вузов.

Он пообещал, что все образовательные проекты будут продолжены, несмотря на экономический кризис, пишет "Время новостей"

"Мы развивали нацпроект "Образование" не для того, чтобы все загубить и оказаться в ситуации начала 90-х годов, это недопустимо", - заявил глава государства.

Медведев подчеркнул, что в бюджете на нынешний год предусмотрены средства по нацпроекту "Образование", передает ИТАР-ТАСС. "Финансовый кризис не может вести к сворачиванию таких весьма эффективных программ", - отметил он.

Медведев сообщил, что в ближайшее время будет принято решение об увеличении президентских стипендий студентам и аспирантам вузов. "Практически подготовлено решение об увеличении президентских стипендий студентам и аспирантам вузов. Их количество увеличится до 2000, а размер - в два - три раза", - сказал Медведев. Он напомнил, что в нынешний год - Год молодежи - он впервые вручил премии президента России для молодых ученых, а также были серьезно увеличены гранты президента для молодых кандидатов и докторов наук.

Глава государства подчеркнул значение так называемой "образовательной мобильности" - обмена преподавателями и студентами, повышения квалификации педагогов, создания центров коллективного пользования уникальным оборудованием.

Стоит отметить, что накануне открытия съезда ректоров, в среду, прошла итоговая коллегия Минобрнауки, на которой руководитель министерства Андрей Фурсенко также заверил педагогов: несмотря на кризис, государство не собирается урезать преподавателям зарплаты и не планирует сворачивать ранее начатые программы. Например, было обещано продолжить совершенствование единого госэкзамена. Продолжится и намеченное в рамках нацпроекта "Образование" создание двух федеральных университетов - Сибирского и Дальневосточного.

Кроме того, на прошлой неделе было объявлено о том, что в Госдуму внесен законопроект, который в случае его принятия позволит институтам и университетам зарабатывать дополнительные деньги - появится возможность открывать при вузах малые предприятия.

Однако не стоит забывать и о том, что открытие съезда ректоров совпало по времени с рассмотрением в правительстве скорректированного, "кризисного" бюджета на 2009 год. В числе прочего Минфин предлагает сократить расходы на высшее образование, что, вполне вероятно, не останется без внимания ректоров, собравшихся в эти дни в Москве.

Но в целом, по словам главы РСР, ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего, участники мероприятия (более тысячи руководителей бюджетных вузов и около ста ректоров негосударственных учебных заведений) "прибыли в неплохом настроении".

"В стабильные времена в отличие от кризисных труднее принимать инновационные решения", - заметил Садовничий, открывая накануне пресс-конференцию в Фундаментальной библиотеке МГУ. Точно известно, какие решения приняты не будут. Как сообщили в пресс-центре съезда, перевыборы главы РСР и руководящих органов союза не планируются.

#Новости#Россия#Таня#Общество
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