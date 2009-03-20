Медведев пообещал, что все образовательные проекты в РФ будут продолжены

Медведев сообщил, что в ближайшее время будет принято решение об увеличении президентских стипендий студентам и аспирантам вузов. "Практически подготовлено решение об увеличении президентских стипендий студентам и аспирантам вузов. Их количество увеличится до 2000, а размер - в два - три раза", - сказал Медведев. Он напомнил, что в нынешний год - Год молодежи - он впервые вручил премии президента России для молодых ученых, а также были серьезно увеличены гранты президента для молодых кандидатов и докторов наук.