Коренные ямальцы и газодобытчики вновь обсудили вопросы взаимодействия

Основным вынесенным на обсуждение вопросом явилась организация движения (ежегодно в июле и в конце августа) аргишей семей бригад №4 и №8 муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское». Стороны сошлись во мнении о необходимости организации и обустройства переходов для прохождения аргишей и оленьих стад через Бованенковское месторождение, а также договорились о том, чтобы в период каслания по оговоренному графику останавливать движение транспорта для перехода семей оленеводческих бригад.