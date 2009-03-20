Коренные ямальцы и газодобытчики вновь обсудили вопросы взаимодействия

Участие в них приняли глава МО Ямальский район Андрей Нестерук, генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков, генеральный директор ООО «Газпромтранс» Вячеслав Тюрин, представитель департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Олег Сюгней и председатель правления районного движения «Ямал» Юрий Худи. В числе участников также были представители МОП «Ярсалинское» и управления по делам коренных народов Севера администрации МО Ямальский район. Отметим, слушания прошли 16 марта в восьмой бригаде оленеводческого предприятия «Ярсалинское» в Ямальской тундре.
Участники рассмотрели ход исполнения решений, принятых по итогам сентябрьского совещания прошлого года. Кроме того, были обсуждены волнующие оленеводов вопросы, связанные с ходом обустройства месторождений полуострова Ямал. Так, в соответствии с принятым решением специалисты ООО «Газпромтранс» должны были обустроить оленьи переходы на участках строительства железнодорожной линии Обская – Бованенково. На данный момент 7 из 13 пунктов выполнено, остальные находятся на исполнении, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.
Основным вынесенным на обсуждение вопросом явилась организация движения (ежегодно в июле и в конце августа) аргишей семей бригад №4 и №8 муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское». Стороны сошлись во мнении о необходимости организации и обустройства переходов для прохождения аргишей и оленьих стад через Бованенковское месторождение, а также договорились о том, чтобы в период каслания по оговоренному графику останавливать движение транспорта для перехода семей оленеводческих бригад.
В части выполнения правил этического поведения работниками промышленных предприятий при общении с коренными малочисленными народами Севера сотрудники ООО «Газпром добыча Надым» в марте 2009 года подготовили документальный фильм под названием «Не навреди» о традициях, быте и культуре народов Севера. Кроме того, были изготовлены красочные информационные буклеты для раздачи вахтовикам на промыслах.