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Конкурс «Нам года не беда» ищет таланты в Тюмени

20 марта 2009, 15:48
18 апреля в 13 часов управление по культуре администрации города Тюмени и МАУК Дом культуры «Орфей» проводят окружную конкурсную программу «Нам года не беда» для пенсионеров Центрального административного округа.
Сюжет
Тюмень

За три года существования конкурс стал популярен у пожилых людей, молодых душой и полных творческих планов, сообщает пресс-служба главы администрации города.

На этот раз каждому конкурсанту необходимо пройти следующие задания:

· Визитная карточка информация о себе;

· Творческий конкурс «Мы талантами богаты»;

· Конкурс «Мои увлечения»;

· Конкурс «Модельное агентство» демонстрация модели одежды.

Конкурс состоится в Большом зале Дома культуры «Орфей» (ул. 70 лет Октября, 5-в). Проезд автобусами 4-к, 24, 48, маршрутными такси 4-к, 51, 56.

Заявки на участие необходимо подать до 13 апреля. Справки по телефону 47-93-90.

#Новости#Пенсионеры#Тюмень#Конкурсы#Таня#Культура
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