Конкурс «Нам года не беда» ищет таланты в Тюмени

18 апреля в 13 часов управление по культуре администрации города Тюмени и МАУК Дом культуры «Орфей» проводят окружную конкурсную программу «Нам года не беда» для пенсионеров Центрального административного округа.

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