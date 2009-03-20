Конкурс «Нам года не беда» ищет таланты в Тюмени

За три года существования конкурс стал популярен у пожилых людей, молодых душой и полных творческих планов, сообщает пресс-служба главы администрации города.
На этот раз каждому конкурсанту необходимо пройти следующие задания:
· Визитная карточка информация о себе;
· Творческий конкурс «Мы талантами богаты»;
· Конкурс «Мои увлечения»;
· Конкурс «Модельное агентство» демонстрация модели одежды.
Конкурс состоится в Большом зале Дома культуры «Орфей» (ул. 70 лет Октября, 5-в). Проезд автобусами 4-к, 24, 48, маршрутными такси 4-к, 51, 56.
Заявки на участие необходимо подать до 13 апреля. Справки по телефону 47-93-90.