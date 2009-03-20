Клоун-мим театр "Лицедеи" привезут в Тюмень "Покатуху"

Идея спектакля «Покатуха» возникла около 10 лет назад во время беспрерывных гастролей «Лицедеев» по Западной Европе. Желая познакомить нового зрителя с лучшими номерами из своего арсенала, клоуны построили спектакль по системе «Best Off», то есть, отобрав все самое-самое, чтобы зритель укатывался со смеху. Тогда шоу лицедеев называлось «Ассисяй-ревю», но перед одним из первоапрельских представлений название решили заменить на «Покатуху», что лучше отражало атмосферу в зале во время действия.
Шоу состоит из всенародных номеров, таких как «Ассисяй». Игра с залом - обязательная составляющая лицедейских спектаклей. В классической «Покатухе» два финала - «Серебряный» и «Золотой». "Серебряный" - это настоящий хеппининг с дымом, застилающим сцену и зал, вениками, которыми, будто в бане, "отпаривают" зрителей, толпой людей, катающихся по сцене в тазиках, размахивающих, как знаменами, здоровенными полотнищами простыней и отплясывающих под оглушительный рев динамиков. В "Золотом" финале шаровым дождем, как из поднебесья, со сцены и сверху летят разноцветные воспоминания детства. И зал с восторгом швыряет маленькие и гигантские шары обратно.
Спектакль «Покатуха» - это упражнение в свободе, дыхание смехом, искусство потрясать людей. «Покатуха» - это реализация клоунских снов. Зритель здесь освобождает душу, вовлекается в игру. Новое в лицедейском спектакле - это утверждение слабости. Слабость вступает в конфликт с тупой и равнодушной силой мира и не просит помощи. Лицедеи родились с чемоданом в руке - это их актерский удел. Чемодан клоуна - бездонный, глубже него только клоунский спектакль «Покатуха».