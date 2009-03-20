Клоун-мим театр "Лицедеи" привезут в Тюмень "Покатуху"

Идея спектакля «Покатуха» возникла около 10 лет назад во время беспрерывных гастролей «Лицедеев» по Западной Европе. Желая познакомить нового зрителя с лучшими номерами из своего арсенала, клоуны построили спектакль по системе «Best Off», то есть, отобрав все самое-самое, чтобы зритель укатывался со смеху. Тогда шоу лицедеев называлось «Ассисяй-ревю», но перед одним из первоапрельских представлений название решили заменить на «Покатуху», что лучше отражало атмосферу в зале во время действия.