Как зарегистрировать договор участия в долевом строительстве тюменцам расскажут специалисты

26 марта состоится очередная «горячая» линия. Ее темой станет государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве и прав на жилые (нежилые) помещения и общее имущество в многоквартирном доме. В ходе проведения телефонной линии можно задать свои вопросы и получить квалифицированные ответы специалистов Управления.