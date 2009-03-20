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Как зарегистрировать договор участия в долевом строительстве тюменцам расскажут специалисты

20 марта 2009, 14:16
Управление Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам продолжает проведение «горячих» телефонных линий, посвященных государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.
Сюжет
Тюмень

26 марта состоится очередная «горячая» линия. Ее темой станет государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве и прав на жилые (нежилые) помещения и общее имущество в многоквартирном доме. В ходе проведения телефонной линии можно задать свои вопросы и получить квалифицированные ответы специалистов Управления.

Вопросов жителей регистрационного округа будут ждать специалисты отдела государственной регистрации прав на жилые объекты недвижимости и долевого строительства Управления.

«Горячая» линия будет проводиться 26 марта с 11-00 до 12-00 по телефонам в Тюмени (3452) 43-28-43, 43-28-53.

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Горячая линия#Ксения#Общество
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