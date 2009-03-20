Государство поможет церкви реставрировать храмы

По мнению обозревателя "Коммерсанта", инициатива Александра Жукова указывает на "кардинальные изменения" в правительственной политике: ранее говорилось о том, что в правительствое разрабатывается законопроект, согласно которому зарегистрированные конфессии получат в собственность те земли и здания, которые пока находятся в их безвозмездном пользовании. За это религиозные организации обязываются сами содержать принадлежащие им объекты, в том числе и памятники культуры.