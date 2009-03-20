Государство поможет церкви реставрировать храмы

Как сообщает "Коммерсант", с инициативой выступил вице-премьер Александр Жуков. По данным издания, объем финансирования может составить 3 миллиарда рублей в год.
Речь идет о помощи в реставрации памятников культуры. "Требуются достаточные расходы с точки зрения содержания объектов. Мы понимаем, что религиозным организациям самим приходится нести эти расходы, и они не всегда в состоянии с этим справиться", - цитирует Жукова "Коммерсант".
Степан Медведко, советник думского комитета по вопросам общественных объединений и религиозных организаций, полагает, что предлагаемые поправки в закон придадут нормативный характер существующей практике, по которой государство в рамках федеральной целевой программы "Культура" выделяет деньги на ремонт памятников культуры, в том числе и религиозных.
По мнению обозревателя "Коммерсанта", инициатива Александра Жукова указывает на "кардинальные изменения" в правительственной политике: ранее говорилось о том, что в правительствое разрабатывается законопроект, согласно которому зарегистрированные конфессии получат в собственность те земли и здания, которые пока находятся в их безвозмездном пользовании. За это религиозные организации обязываются сами содержать принадлежащие им объекты, в том числе и памятники культуры.