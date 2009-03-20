Государственный архив РФ получил в дар царские реликвии

Маргарита Хитрово (1895-1952) по материнской линии доводилась праправнучкой Александру Суворову. В 1917 году ее подозревали в попытке организовать заговор с целью освободить царскую семью из ссылки, но следствие было прекращено. Фрейлина уехала из России, осела в Америке, где и провела остаток жизни. Она похоронена в Нью-Йорке. Ее живущие в Венесуэле потомки и передали российскому МИДу связанные с Романовыми бумаги.