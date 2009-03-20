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Государственный архив РФ получил в дар царские реликвии

20 марта 2009, 19:18
Потомки Маргариты Хитрово, фрейлины императрицы Александры Федоровны, передали Государственному архиву Российской Федерации (ГАРФ) документы и реликвии, связанные с последними Романовыми.

В числе бумаг оказались фотографии и письма императрицы.

Среди переданных ГАРФ предметов значатся пасхальное яйцо - дар Александры Федоровны фрейлине и настольный крокет, в который играл цесаревич Алексей.

Маргарита Хитрово (1895-1952) по материнской линии доводилась праправнучкой Александру Суворову. В 1917 году ее подозревали в попытке организовать заговор с целью освободить царскую семью из ссылки, но следствие было прекращено. Фрейлина уехала из России, осела в Америке, где и провела остаток жизни. Она похоронена в Нью-Йорке. Ее живущие в Венесуэле потомки и передали российскому МИДу связанные с Романовыми бумаги.

#Новости#Россия#Царская семья#Таня#Культура
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