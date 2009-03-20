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Гостелерадио разместит архивы в интернете

20 марта 2009, 13:24
Гостелерадиофонд совместно с компанией Uravo запускает интернет-портал CCCP-TV.ru, на котором в бесплатном доступе будут размещены видеоматериалы из архива Гостелерадиофонда.

На первом этапе для размещения на сайте будет предоставлено 40 часов контента из коллекции фонда, включая такие программы, как "Кабачок 13 стульев", "Хоккей СССР—Канада", "Чуковский в гостях у детей", пишет "Коммерсант".

О проекте по созданию интернет-портала CCCP-TV.ru рассказал замдиректора Гостелерадиофонда Варлам Чоговадзе. Помимо программы "Кабачок 13 стульев", "Хоккей СССР—Канада", "Чуковский в гостях у детей" в дальнейшем планируется размещение и других программ на сайте, таких как "Спокойной ночи, малыши", "В мире животных", "Клуб путешественников", "Голубой огонек" и других.

"Сайт привлечет молодую аудиторию, которая интересуется историей, и людей старше 35 лет, у которых эти программы вызовут ностальгию",— говорит директор компании Uravo Андрей Акопян.

ФГУ "Гостелерадиофонд" включает более 1 млн единиц звуковых записей, более 400 тыс. единиц аудиовизуальной продукции. Архив включает программы и телефильмы, произведенные в СССР по заказу Гостелерадио. Кроме того, в этом году ФГУ получило в управление права на фильмы и программы, произведенные на студиях "Экран" и "Союзтелефильм".

#Новости#ТВ#Интернет#Таня#Культура
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