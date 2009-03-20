Гостелерадио разместит архивы в интернете

ФГУ "Гостелерадиофонд" включает более 1 млн единиц звуковых записей, более 400 тыс. единиц аудиовизуальной продукции. Архив включает программы и телефильмы, произведенные в СССР по заказу Гостелерадио. Кроме того, в этом году ФГУ получило в управление права на фильмы и программы, произведенные на студиях "Экран" и "Союзтелефильм".