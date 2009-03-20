Гостелерадио разместит архивы в интернете

На первом этапе для размещения на сайте будет предоставлено 40 часов контента из коллекции фонда, включая такие программы, как "Кабачок 13 стульев", "Хоккей СССР—Канада", "Чуковский в гостях у детей", пишет "Коммерсант".
О проекте по созданию интернет-портала CCCP-TV.ru рассказал замдиректора Гостелерадиофонда Варлам Чоговадзе. Помимо программы "Кабачок 13 стульев", "Хоккей СССР—Канада", "Чуковский в гостях у детей" в дальнейшем планируется размещение и других программ на сайте, таких как "Спокойной ночи, малыши", "В мире животных", "Клуб путешественников", "Голубой огонек" и других.
"Сайт привлечет молодую аудиторию, которая интересуется историей, и людей старше 35 лет, у которых эти программы вызовут ностальгию",— говорит директор компании Uravo Андрей Акопян.
ФГУ "Гостелерадиофонд" включает более 1 млн единиц звуковых записей, более 400 тыс. единиц аудиовизуальной продукции. Архив включает программы и телефильмы, произведенные в СССР по заказу Гостелерадио. Кроме того, в этом году ФГУ получило в управление права на фильмы и программы, произведенные на студиях "Экран" и "Союзтелефильм".