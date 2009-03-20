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Госдума изменила порядок выдвижения губернаторов

20 марта 2009, 17:19
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому предлагать президенту кандидатов на пост главы субъекта РФ сможет партия, выигравшая региональные выборы.

Согласно принятому Госдумой закону, партия должна будет сообщать президенту не менее чем о трех кандидатурах на пост губернатора за 90 дней до истечения полномочий действующего главы региона. В течение месяца президент рассмотрит предложение партии, и, если не согласится ни с одной кандидатурой, попросит представить еще трех кандидатов. Если у партии не найдется предложений, президент подберет кандидата в губернаторы сам.

Законопроект о смене порядка назначения губернаторов был внесен в Госдуму 22 декабря 2008 года президентом РФ Дмитрием Медведевым. До сих пор президент самостоятельно выбирал кандидатуру на пост губернатора и вносил ее на рассмотрение парламента региона. Если парламент трижды отклонял президентские кандидатуры, глава государства мог его распустить. Принятый Госдумой законопроект меняет процедуру только в части выбора кандидатов. Положения о представлении кандидатуры в парламент и возможном роспуске парламента остаются в силе.

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