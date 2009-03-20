Госдума изменила порядок выдвижения губернаторов

Согласно принятому Госдумой закону, партия должна будет сообщать президенту не менее чем о трех кандидатурах на пост губернатора за 90 дней до истечения полномочий действующего главы региона. В течение месяца президент рассмотрит предложение партии, и, если не согласится ни с одной кандидатурой, попросит представить еще трех кандидатов. Если у партии не найдется предложений, президент подберет кандидата в губернаторы сам.