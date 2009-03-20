Федеральные телеканалы отказались транслировать "жестокие" ролики социальной рекламы от ГИБДД

"Мы использовали классическую метафору, представляя на месте машин людей, - говорит креативный директор агентства Максим Федоров, - Ударить женщину рукой, например, считается недопустимым, этот кадр самый дискутируемый. Но на дорогах ведь это заурядное явление, когда "подрезают" женщину, и аварии случаются, и травмы гораздо более серьезные, чем от удара рукой, посмотрите статистику ГАИ. Мы хотим, чтобы люди видели на дорогах, прежде всего, других людей, а не железные машины".