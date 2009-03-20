Федеральные телеканалы отказались транслировать "жестокие" ролики социальной рекламы от ГИБДД

Материал показался телевизионщикам жестоким, хотя по качеству он на порядок превосходит многие передачи и сериалы, которые ежедневно транслируются на всю страну, и некоторым явно уступает в жестокости.
Режиссер новой серии роликов француз Эрик Ифирган признает, что российские ролики более жесткие, чем, например, итальянские, которые он снимал также по теме безопасности на дорогах. Он также отмечает, что жестокость в новых роликах не является самоцелью, а только средством выразить нужную эмоцию и, в конце концов, добиться необходимого результата - снижения смертности в ДТП.
Вместе с тем, по мнению французского писателя Фредерика Бегбедера, по сравнению с британскими роликами с их натуралистичным хрустом ломающихся костей, российские ролики выглядят достаточно мягко. Эксперты тщательно изучили западный опыт проведения подобных кампаний и пришли к выводу, что в Европе часто используются гораздо более "кровавые" сюжеты. Успех таких кампаний подтверждается значительно более низким уровнем травматизма на дорогах, чем в России, отмечает агентство.
Как пишет газета, сюжеты действительно берут за живое.
Парень с девушкой едут в машине. Он ведет. Отвлекся. "КамАЗ" врезался в бок. "Ему повезло - он погиб сразу", - вспоминает парализованная девушка, которую мама катит по набережной в инвалидной коляске.
Другой сюжет. Обычная квартира. Вечер. Отец семейства надел пальто, целует на прощание жену, дочь. Он куда-то уходит... выходит в окно и падает на асфальт. Финальный слоган: "столкновение на скорости 50 км в час - то же самое, что выпасть с десятого этажа".
"Наши исследования показали, что в 42% случаев люди не пристегиваются, потому что ремень им "мешает". Получается, что угроза помять одежду для них серьезнее, чем угроза потерять жизнь. В этом ролике мы даем простое и технологичное объяснение серьезности проблемы", - рассказала агентству Наталья Агре, генеральный директор агентства "Естественно", создавшего ролики по заказу ГИБДД.
Еще один сюжет. Обычный российский офисный центр. По коридорам ходят обычные люди. Правда, несколько агрессивные. Женщина задела мужчину плечом и сразу получила локтем в лицо - упала, потеряв сознание. Какой-то клерк шел несколько быстрее, чем его начальник, обогнал его - был жестоко избит. Два человека встретились в дверном проеме - подсечка, ботинок в лицо.
"Мы использовали классическую метафору, представляя на месте машин людей, - говорит креативный директор агентства Максим Федоров, - Ударить женщину рукой, например, считается недопустимым, этот кадр самый дискутируемый. Но на дорогах ведь это заурядное явление, когда "подрезают" женщину, и аварии случаются, и травмы гораздо более серьезные, чем от удара рукой, посмотрите статистику ГАИ. Мы хотим, чтобы люди видели на дорогах, прежде всего, других людей, а не железные машины".
Другой руководитель агентства Андрей Салов продолжает: "Я показывал эту работу многим своим знакомым. Ни у кого не возникает вопросов, о чем этот ролик. Никто не воспринимает его как призыв к насилию".
Подобная социальная реклама на Западе давно уже считается нормой, отмечает "Время новостей". Все понимают, что натурализм - самый действенный способ донести информацию. В департаменте по безопасности дорожного движения считают, что, выбрав такой путь агитации за повышение дисциплины на дорогах, сделали правильно. Жестокость данной видеопродукции оправданна. Ведь, посмотрев трагический финал ролика со слоганом "Пристегнись, а то пристегнут тебя" (в этот момент санитары закрепляют тело погибшего в ДТП на носилках), кто-то наконец-то перестанет считать ремни безопасности ненужной опцией.
Как выяснилось, не все телеканалы разделяют мнение федеральных. Петербургский кабельный телеканал "Ваше общественное телевидение" согласился показывать эту социальную рекламу. Между тем, как отмечает издание, у него аудитория зачастую достигает 400 тыс. зрителей одномоментно, чем не могут похвастаться в пятимиллионном городе местные представительства общефедеральных каналов.
Сейчас все сюжеты отправлены в комитет по печати Смольного с просьбой обсудить на уровне правительства города возможность показа таких короткометражек для более широких масс и оказать содействие в переговорах с федеральными телеканалами. В других регионах также ведется переписка с представителями дирекций местных вещаний.