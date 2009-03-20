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Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в Югре повсеместно

20 марта 2009, 14:46
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в автономном округе имеет тенденцию к нарастанию. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Югре.
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Югра

Так, с начала марта прирост заболеваемости составил 50-55%. Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре превышен на 77%. Показатель заболеваемости составляет 1 400 случаев на 100 тысяч населения.

Наибольший рост числа заболевших жителей отмечен в Покачах - здесь зарегистрировано превышение эпидемического порога в 2,2, раза, в Когалыме - в 2,1 раза, в Ханты-Мансийском районе и Мегионе - в 1,9 и 1,4 раза соответственно.

За неделю в автономном округе зарегистрированы 20 338 человек, заболевших ОРВИ, в том числе детей до 14 лет - 13 790. На сегодня 192 человека находятся в больнице. Гриппом заболели 925 югорчан.

На карантин закрыты по две школы в Березовском и Советском районах, по одной - в Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе.

#Новости#Грипп#Югра#Медицина#Ксения#Общество
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