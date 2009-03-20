Экономический кризис в России достиг "дна"

2 марта 2009 года министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что ВВП России после снижения в 2009 году в 2010-м вырастет на 2-3 процента. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, в 2009 году экономика России сократится на 2,2 процента. По словам российского министра финансов, его прогноз основывается на текущем состоянии дел в экономике страны, и, в случае изменения мировой конъюнктуры, он может быть скорректирован.