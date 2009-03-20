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Экономический кризис в России достиг "дна"

20 марта 2009, 17:25
Экономический кризис в России либо уже достиг "дна", либо приблизился к нему. Об этом заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов. При этом экономика страны начнет расти уже к концу 2009 года. "Мы уже внизу либо уже близки к нижней точке.

У нас есть ощущение, что к концу года может быть и рост. Хуже может быть, если ухудшится ситуация на внешнем рынке", - пояснил вице-премьер.

По словам Шувалова, то, что правительство России 19 марта 2009 года приняло новый проект бюджета на 2009 года, а также обнародовало новую версию антикризисного плана, говорит о завершении этапа принятия "пожарных" мер. "В целом у нас позитивное настроение, и из состояния нервного драматизма и пессимизма большая часть коллег переходит в стадию позитивной уверенности в будущее", - сказал Шувалов.

Одной из задач правительства России на 2009 года будет удержание инфляции в пределах официального прогноза в 13-14 процентов. Тем не менее, по словам Шувалова, есть риск того, что рост потребительских цен превысит ожидания властей.

2 марта 2009 года министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что ВВП России после снижения в 2009 году в 2010-м вырастет на 2-3 процента. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, в 2009 году экономика России сократится на 2,2 процента. По словам российского министра финансов, его прогноз основывается на текущем состоянии дел в экономике страны, и, в случае изменения мировой конъюнктуры, он может быть скорректирован.

Напомним, что в январе 2009 года экономика России сократилась на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом по сравнению с декабрем 2008 года снижение ВВП составило 8,8 процента. Согласно оценке министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной, экономика России сможет вырасти только в том случае, если мировые цены на нефть превысят отметку в 50 долларов за баррель.

#Новости#Россия#Экономическая политика#Ксения#Экономика
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