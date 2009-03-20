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Авиакомпания «Ютэйр» запускает новый рейс Салехард-Ноябрьск-Тюмень

20 марта 2009, 16:53
Авиакомпания «ЮТэйр» открывает новый рейс по маршруту Салехард-Ноябрьск-Тюмень и обратно.

Как сообщила специалист по работе со СМИ ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Галина Липатова, для удобства пассажиров рейс, который свяжет два региона страны, будет выполняться трижды в неделю. Маршрут обслуживает ближнемагистральный лайнер производства европейского концерна ATR-42. «Авиакомпания планирует в весенне-летний период серьезно расширить пассажирские перевозки из аэропортов Ямала, - рассказала она. - План дополнительных рейсов будет подготовлен уже на следующей неделе».

Билеты на новый рейс уже продаются в авиационных кассах, сообщает ИА «Север-Пресс». Стоимость полета от Салехарда до Тюмени - 9990 рублей. Первый полет состоится 30 марта.

#Новости#ЮТэйр#Авиация#Салехард#Ксения#Общество
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