Авиакомпания «Ютэйр» запускает новый рейс Салехард-Ноябрьск-Тюмень

Как сообщила специалист по работе со СМИ ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Галина Липатова, для удобства пассажиров рейс, который свяжет два региона страны, будет выполняться трижды в неделю. Маршрут обслуживает ближнемагистральный лайнер производства европейского концерна ATR-42. «Авиакомпания планирует в весенне-летний период серьезно расширить пассажирские перевозки из аэропортов Ямала, - рассказала она. - План дополнительных рейсов будет подготовлен уже на следующей неделе».