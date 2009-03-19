За кулинарные шедевры незрячих тюменцев наградят денежными премиями

Ранее здесь проводились мероприятия к восьмому марта. Но, как правило, на них члены ВОС просто поздравляли друг друга за праздничным столом. В этом же году организаторы решили добавить в традиционную программу конкурс среди пожилых тюменок.
Всего на праздник приглашены 40 человек. Однако в состязании примут участие лишь шесть бабушек. Остальные гости смогут посоревноваться в розыгрыше сувениров.
Чтобы стать победителем конкурса бабушки должны будут пройти несколько туров. Самыми интересными станут визитка, музыкальный конкурс и кулинарный поединок.
В зависимости от результатов участницы проекта получат денежные призы. Лидеру соревнований вручат одну тысячу рублей.
В заключении праздничного вечера гостей ждёт чаепитие.
Отметим, что средства для проведения мероприятия выделил Департамент социального развития Тюменской области.