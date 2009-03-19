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За кулинарные шедевры незрячих тюменцев наградят денежными премиями

19 марта 2009, 16:53
Завтра в тюменской местной организации Всероссийского общества слепых состоится вечер, посвящённый международному женскому дню «А ну-ка бабушки».
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Тюмень

Ранее здесь проводились мероприятия к восьмому марта. Но, как правило, на них члены ВОС просто поздравляли друг друга за праздничным столом. В этом же году организаторы решили добавить в традиционную программу конкурс среди пожилых тюменок.

Всего на праздник приглашены 40 человек. Однако в состязании примут участие лишь шесть бабушек. Остальные гости смогут посоревноваться в розыгрыше сувениров.

Чтобы стать победителем конкурса бабушки должны будут пройти несколько туров. Самыми интересными станут визитка, музыкальный конкурс и кулинарный поединок.

В зависимости от результатов участницы проекта получат денежные призы. Лидеру соревнований вручат одну тысячу рублей.

В заключении праздничного вечера гостей ждёт чаепитие.

Отметим, что средства для проведения мероприятия выделил Департамент социального развития Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Инвалиды#Конкурсы#Ксения#Общество
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