Юные тюменцы нарисуют свой общий дом - Землю

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются до 10 апреля. Участники конкурса – дети младшего, среднего и старшего школьного возраста.
Конкурсанты могут представить свои работы по двум темам: «Земля – наш общий дом» и «Край родной, навек любимый…» – в техниках: акварель, гуашь, тушь, графика, компьютерная графика.
Итоги конкурса подводятся до 20 апреля и оформляются протоколом заседания экспертного жюри конкурса.
Все желающие принять участие в конкурсе могут на общих основаниях обращаться в школу искусств «Этюд» по ул. Широтной, 15, и по тел. 32-42-54 для получения консультаций по вопросам жанров и техники изобразительного искусства.
Конкурсные работы направляются в управу Восточного административного округа города Тюмени по адресу: ул. 30 лет Победы, 95/2, каб. 207, Савченко Виталию Николаевичу.