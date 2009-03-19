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Юные тюменцы нарисуют свой общий дом - Землю

19 марта 2009, 14:28
С 16 марта по 22 апреля в общеобразовательных учреждениях и школах-студиях художественного творчества проводится конкурс детского рисунка «Земля – наш общий дом».
Сюжет
Тюмень

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются до 10 апреля. Участники конкурса – дети младшего, среднего и старшего школьного возраста.

Конкурсанты могут представить свои работы по двум темам: «Земля – наш общий дом» и «Край родной, навек любимый…» – в техниках: акварель, гуашь, тушь, графика, компьютерная графика.

Итоги конкурса подводятся до 20 апреля и оформляются протоколом заседания экспертного жюри конкурса.

Все желающие принять участие в конкурсе могут на общих основаниях обращаться в школу искусств «Этюд» по ул. Широтной, 15, и по тел. 32-42-54 для получения консультаций по вопросам жанров и техники изобразительного искусства.

Конкурсные работы направляются в управу Восточного административного округа города Тюмени по адресу: ул. 30 лет Победы, 95/2, каб. 207, Савченко Виталию Николаевичу.

#Новости#Тюмень#Таня#Культура
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