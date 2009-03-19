В Тюмени пройдет конкурс-фестиваль «Пою тебе, мое Отечество»

Организатором конкурса является управление по культуре администрации города Тюмени и школа искусств «Гармония».
Конкурс-фестиваль «Пою тебе, мое Отечество» направлен на сохранение и развитие детского и юношеского хорового творчества, выявление лучших хоровых коллективов города, укрепление творческих связей.
В конкурсе-фестивале примут участие хоровые коллективы учащихся музыкальных школ города Тюмени и Тюменского района. Юные конкурсанты будут соревноваться в раскрытии художественного образа, исполнительском мастерстве и продемонстрируют музыкальность, сценичность и эмоциональность.
Оценивать результаты и определять победителей конкурса-фестиваля будет жюри. Победители в каждой возрастной категории будут награждены дипломами, сообщает пресс-служба администрации города.