В Тюмени пройдет конкурс-фестиваль «Пою тебе, мое Отечество»

В конкурсе-фестивале примут участие хоровые коллективы учащихся музыкальных школ города Тюмени и Тюменского района. Юные конкурсанты будут соревноваться в раскрытии художественного образа, исполнительском мастерстве и продемонстрируют музыкальность, сценичность и эмоциональность.