nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени пройдет конкурс-фестиваль «Пою тебе, мое Отечество»

19 марта 2009, 11:29
21 марта в 11.00 в Доме культуры и творчества «Торфяник» пройдет городской конкурс-фестиваль детских хоровых коллективов «Пою тебе, мое Отечество», посвященный памяти Д.Н. Велижанина.
Сюжет
Тюмень

Организатором конкурса является управление по культуре администрации города Тюмени и школа искусств «Гармония».

Конкурс-фестиваль «Пою тебе, мое Отечество» направлен на сохранение и развитие детского и юношеского хорового творчества, выявление лучших хоровых коллективов города, укрепление творческих связей.

В конкурсе-фестивале примут участие хоровые коллективы учащихся музыкальных школ города Тюмени и Тюменского района. Юные конкурсанты будут соревноваться в раскрытии художественного образа, исполнительском мастерстве и продемонстрируют музыкальность, сценичность и эмоциональность.

Оценивать результаты и определять победителей конкурса-фестиваля будет жюри. Победители в каждой возрастной категории будут награждены дипломами, сообщает пресс-служба администрации города.

#Новости#Музыка#Тюмень#Конкурсы#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25