В Тюмени пройдет Фестиваль японского кино

Фестиваль японского кино пройдет в Тюмени с 27 по 29 марта. Организаторами выступили информационный культурный центр «Япония» МОБ Екатеринбурга и Тюменский Дом Кино.
Каждый день в ТРЦ «Фаворит» будут транслироваться два фильма: документальный и художественный.
27 марта, 18:00 - х/ф «Весенний снег»
Фильм снят по мотивам первой книги тетралогии «Море изобилия» – главного литературного труда классика японской литературы ХХ века Юкио Мисима.
Главный герой картины, Киёаки Мацугаэ, влюблен в Сатоко – дочь аристократа Аякура, в семье которого он воспитывался. Однако обстоятельства не позволяют им соединиться. Киёаки и Сатоко начинают встречаться тайно, хотя понимают, что у их любви нет будущего, – девушка обручена с другим. Сатоко узнает, что она беременна и порывает с родителями, ничего не говоря о ребенке Киёаки…
+ д/ф «Искусство крашения шелка юдзэн»
28 марта, 15:00 - х/ф «Айки»
В основу картины положена реальная история, случившаяся с датчанином Оле Йенсеном – знаменитым мастером айкидо, с 16-ти лет не встающим с инвалидной коляски.
Молодой преуспевающий боксер Тайти Асихара готовится к очередному чемпионату, когда ужасная автокатастрофа вдруг отнимает у него способность ходить. Желая хоть как-нибудь тренировать ослабевшее тело, Тайти посещает многие спортивные клубы, но везде получает от ворот поворот. Его мечты разбиты, он остается безработным и не видит никакой цели в жизни. Волей случая он устраивается работать уличным торговцем, и однажды ночью на городском рынке встречает девушку по имени Самако. Та приглашает его к себе на работу – в синтоистский храм, при котором открыта секция айкидо. Тренер секции, мастер Хираиси, принимает Тайти без колебаний. Сэнсэй приучает его к главной мысли: «твоя коляска – это часть тебя», и постепенно Тайти становится непобедим, даже будучи инвалидом.
Но тут с Самако происходит несчастье, и она исчезает. Благодаря айкидо, Тайти снова обретает веру в себя – и отправляется на поиски девушки в опасное путешествие...
+ д/ф «Актер кабуки Итикава Дзюнноскэ»
29 марта, 15:00 - х/ф «Школа-4. Пятнадцатилетний»
Пятнадцатилетний Дайскэ – главный герой «Школы-4» – в школу ходить не хочет. Он задается вопросом: «Почему дети должны ходить в школу?» И однажды отправляется в путешествие, чтобы увидеть 7000-летний кедр, который растет на крошечном острове Якусима на самом юге Японии. В своих поисках «того, что бы его поразило», он встречает самых разных людей, находит неожиданные ответы на свои вопросы и переживает странные приключения.
«Пятнадцатилений. Школа-4» – очередной сиквел знаменитого сериала «Гакко» (Школа), созданного одним из ведущих режиссеров сегодняшней Японии Ёдзи Ямада.
Первый фильм сериала, «Класс, который не забыть» (1993) посвящался взаимоотношениям между старшеклассниками и учителями в одной из токийских школ. Картина получила максимально возможное количество премий японского кино 93-го года.
+ д/ф «Японские сладости»
Вход на просмотр фильмов свободный.