В Тюмени пройдет Фестиваль японского кино

Молодой преуспевающий боксер Тайти Асихара готовится к очередному чемпионату, когда ужасная автокатастрофа вдруг отнимает у него способность ходить. Желая хоть как-нибудь тренировать ослабевшее тело, Тайти посещает многие спортивные клубы, но везде получает от ворот поворот. Его мечты разбиты, он остается безработным и не видит никакой цели в жизни. Волей случая он устраивается работать уличным торговцем, и однажды ночью на городском рынке встречает девушку по имени Самако. Та приглашает его к себе на работу – в синтоистский храм, при котором открыта секция айкидо. Тренер секции, мастер Хираиси, принимает Тайти без колебаний. Сэнсэй приучает его к главной мысли: «твоя коляска – это часть тебя», и постепенно Тайти становится непобедим, даже будучи инвалидом.