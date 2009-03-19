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В Тюмени может появиться мост Журналистов

19 марта 2009, 10:40
Появится ли в Тюмени мост Журналистов? Житель областного центра Геннадий Иванов выступил с инициативой назвать мост на улице Профсоюзной в честь представителей СМИ.
Сюжет
Тюмень

В начале 1990-ых годов путь через Туру строили долго и некачественно. И именно журналисты во многом способствовали строительству надежного сооружения.

«У нас есть улицы Энергетиков, Энергостроителей, Строителей, Депутатская, сквер Депутатов. А кто ежегодно освящает работу всех профессий? Тех же депутатов? Вот не будь журналистов и депутатов бы никто наверное не знал. Моста журналистов в России нет. Почему бы Тюмени не быть застрельщиком в этом деле?», - считает Геннадий Иванов.

Из всех дорожных переправ Тюмени носят официальное название только две - это Никольский мост и мост Влюбленных. Если следующая городская комиссия по топонимике примет утвердительное решение, то мост Журналистов появится в Тюмени уже нынешним летом.

#Новости#Тюмень#Журналисты#Таня#Общество
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