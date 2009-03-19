В Тюмени может появиться мост Журналистов

«У нас есть улицы Энергетиков, Энергостроителей, Строителей, Депутатская, сквер Депутатов. А кто ежегодно освящает работу всех профессий? Тех же депутатов? Вот не будь журналистов и депутатов бы никто наверное не знал. Моста журналистов в России нет. Почему бы Тюмени не быть застрельщиком в этом деле?», - считает Геннадий Иванов.