nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмень грачи прилетели

19 марта 2009, 14:58
Тюмень наполнилась гомоном и суетой грачей. Эти весенние птицы вернулись на родину в срок, а это значит настоящее тепло не за горами.
Сюжет
Тюмень

Как рассказал заместитель начальника отдела охраны леса областного Департамента лесного комплекса Алексей Ташкинов, 18 марта грачи вернулись в скверы Тюмени. По тому, как грачи будут устраивать гнезда, можно будет судить о весне. Если разместятся на старые гнезда - весна будет дружной.

Надо сказать, что грачи займутся гнездами лишь спустя несколько дней после прилета домой, вдоволь налетавшись и накружившись над лесами. Тогда и станет ясно, будут ли птицы строить новые гнезда или займут старые, и какой ждать весны - затяжной или быстрой.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25