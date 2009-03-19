В Тюмень грачи прилетели

Надо сказать, что грачи займутся гнездами лишь спустя несколько дней после прилета домой, вдоволь налетавшись и накружившись над лесами. Тогда и станет ясно, будут ли птицы строить новые гнезда или займут старые, и какой ждать весны - затяжной или быстрой.