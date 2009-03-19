В Тюмень грачи прилетели

Как рассказал заместитель начальника отдела охраны леса областного Департамента лесного комплекса Алексей Ташкинов, 18 марта грачи вернулись в скверы Тюмени. По тому, как грачи будут устраивать гнезда, можно будет судить о весне. Если разместятся на старые гнезда - весна будет дружной.
Надо сказать, что грачи займутся гнездами лишь спустя несколько дней после прилета домой, вдоволь налетавшись и накружившись над лесами. Тогда и станет ясно, будут ли птицы строить новые гнезда или займут старые, и какой ждать весны - затяжной или быстрой.