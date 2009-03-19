В тобольском детском садике обнаружены мыши в шкафчиках с одеждой

А в детском саду №30 отсутствовали в достаточном количестве умывальные раковины и унитазы. Кроме того, не проводилась профилактика гиповитаминозов у воспитанников учреждения. Все это создавало угрозу здоровью детей, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба областной прокуратуры.