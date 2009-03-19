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В тобольском детском садике обнаружены мыши в шкафчиках с одеждой

19 марта 2009, 12:27
По представлениям прокуратуры г. Тобольска за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства наказаны 22 работника дошкольных образовательных учреждений.

Прокуратурой Тобольска в текущем году в ходе надзорных мероприятий в четырех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Тобольска был установлен ряд серьезных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, в детском саду № 45 в спальне детей младшей группы, в шкафчиках с их одеждой, а также в овощехранилище обитали мыши.

В детских садах №№46 и 48 в пищеблоках и стеллажах для игрушек были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

А в детском саду №30 отсутствовали в достаточном количестве умывальные раковины и унитазы. Кроме того, не проводилась профилактика гиповитаминозов у воспитанников учреждения. Все это создавало угрозу здоровью детей, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратурой Тобольска в адрес комитета по образованию администрации, руководителей дошкольных учреждений были внесены представления об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и наказании виновных лиц. По результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 22 работника, в числе которых и 4 директора детских садов.

В настоящее время нарушения закона устранены и здоровью детей ничего не угрожает.

#Новости#Прокуратура#Ксения#Общество
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