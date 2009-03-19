В элиту управленцев УрФО входят 195 человек

Он рассказал, что общий кадровый резерв федерального округа составляет более восьми тысяч человек. Причем это резерв работающий. Это люди, которые прошли проверку на профессионализм по специально разработанной в округе методике.
Кроме того, около восьмисот человек включены в резерв федеральных органов исполнительной власти. И 195 человек входят в кадровый резерв полпредства в УрФО. Этот резерв представляет собой элиту управленцев. Их основные качества - честность, профессионализм, ответственность за судьбы тех, на кого влияют принятые ими решения.
«Самое главное, чтобы этот резерв был востребован. И вы видите по последним назначениям, что резерв активно используется, - отметил Николай Винниченко.