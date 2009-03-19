В элиту управленцев УрФО входят 195 человек

Кроме того, около восьмисот человек включены в резерв федеральных органов исполнительной власти. И 195 человек входят в кадровый резерв полпредства в УрФО. Этот резерв представляет собой элиту управленцев. Их основные качества - честность, профессионализм, ответственность за судьбы тех, на кого влияют принятые ими решения.