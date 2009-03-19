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В элиту управленцев УрФО входят 195 человек

19 марта 2009, 16:35
В ближайшее время списки кадровых резервов всех уровней УрФО будут обнародованы, - пообещал в ходе видеоконференции с журналистами полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Винниченко.

Он рассказал, что общий кадровый резерв федерального округа составляет более восьми тысяч человек. Причем это резерв работающий. Это люди, которые прошли проверку на профессионализм по специально разработанной в округе методике.

Кроме того, около восьмисот человек включены в резерв федеральных органов исполнительной власти. И 195 человек входят в кадровый резерв полпредства в УрФО. Этот резерв представляет собой элиту управленцев. Их основные качества - честность, профессионализм, ответственность за судьбы тех, на кого влияют принятые ими решения.

«Самое главное, чтобы этот резерв был востребован. И вы видите по последним назначениям, что резерв активно используется, - отметил Николай Винниченко.

#Новости#Чиновники#Таня#Политика
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