Трио Валерия Гроховского сыграет джаз для тюменцев

Валерий Гроховский родился 12 июля 1960 года в Москве, в семье известного композитора, музыканта и дирижера Александра Гроховского. Начинал он как академический музыкант, но после победы на международном конкурсе им. Ф. Бузони в г. Больцано (Италия) отправился на стажировку в Иллинойский университет (США). Это еще больше сблизило музыканта с современной джазовой культурой, которой он интересовался и ранее, и некоторым образом, изменило карьеру. Гроховский продолжал выступать на классической сцене, параллельно принимая участие в джазовых концертах. Став профессором Техасского университета по классу фортепьяно и записав диск с произведениями Баха, он вскоре получил предложение сделать подобную же работу - но уже в "джазовом" варианте. Затем появилась обработка Моцарта и других "не джазовых" композиторов. Новая программа – это очередной шаг маэстро Гроховского в сторону сближения классической и джазовой музыки, своего рода реинкарнация предыдущей легендарной программы «Классика в джазе», когда музыкант впервые обратился к творчеству И.С.Баха и представил на суд слушателей абсолютно новые, ошеломляющие трактовки классических произведений. «Классика в джазе – 2» подарит слушателям новые краски, новое наполнение и новый взгляд на еще одно великое имя – Вольфганга Амадея Моцарта.