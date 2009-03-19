США по гуманности далеко отстали от России

Новый закон вступит в силу 1 июля 2009 года, но будет распространяться только на преступления, совершенные после этой даты. По словам Ричардсона, решение подписать этот закон, принятый законодателями штата на прошлой неделе, было самым сложным в его политической карьере.
Уже известно, что с 1 июля высшей мерой наказания за совершенные в штате преступления будет пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Как отмечает агентство, смертная казнь в Нью-Мексико приводилась в исполнение лишь однажды – в 2001 году. Ныне же в тюрьмах штата содержится два преступника, ожидающих казни, – на них действие закона не распространяется.
Примечательно, что Нью-Мексико стал вторым за последние 33 года американским штатом, в котором была отменена смертная казнь – в 2007 году от этой меры наказания отказался Нью-Джерси. Всего в США смертная казнь все еще практикуется в 35 штатах. В России с конца прошлого века действует мораторий на "высшую меру".