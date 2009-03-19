США по гуманности далеко отстали от России

Уже известно, что с 1 июля высшей мерой наказания за совершенные в штате преступления будет пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Как отмечает агентство, смертная казнь в Нью-Мексико приводилась в исполнение лишь однажды – в 2001 году. Ныне же в тюрьмах штата содержится два преступника, ожидающих казни, – на них действие закона не распространяется.