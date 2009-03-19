nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

США по гуманности далеко отстали от России

19 марта 2009, 09:37
В очередном американском штате отменяют высшую меру наказания – смертную казнь. Соответствующее распоряжение подписал губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон.

Новый закон вступит в силу 1 июля 2009 года, но будет распространяться только на преступления, совершенные после этой даты. По словам Ричардсона, решение подписать этот закон, принятый законодателями штата на прошлой неделе, было самым сложным в его политической карьере.

Уже известно, что с 1 июля высшей мерой наказания за совершенные в штате преступления будет пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Как отмечает агентство, смертная казнь в Нью-Мексико приводилась в исполнение лишь однажды – в 2001 году. Ныне же в тюрьмах штата содержится два преступника, ожидающих казни, – на них действие закона не распространяется.

Примечательно, что Нью-Мексико стал вторым за последние 33 года американским штатом, в котором была отменена смертная казнь – в 2007 году от этой меры наказания отказался Нью-Джерси. Всего в США смертная казнь все еще практикуется в 35 штатах. В России с конца прошлого века действует мораторий на "высшую меру".

#Новости#Россия#США#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25