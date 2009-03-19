Российский гроссмейстер выиграл чемпионат Европы по шахматам

В двух партиях финала Томашевский и Малахов одержали по одной победе, каждый белыми, и для определения победителя потребовалась блиц-партия, в которой сильнее оказался Томашевский: на 48-м ходу Малахов проиграл ладью и через два хода был вынужден сдаться. Еще один россиянин Эрнесто Инаркиев занял четвертое место, проиграв грузинскому шахматисту Баадуру Джобава со счетом 0,5:1,5.