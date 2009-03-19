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Российский гроссмейстер выиграл чемпионат Европы по шахматам

19 марта 2009, 09:25
Российский гроссмейстер Евгений Томашевский в среду, 18 марта, выиграл 10-й чемпионат Европы по шахматам, сообщается на официальном сайте турнира. В финале Томашевский со счетом 2:1 одержал верх над россиянином Владимиром Малаховым.

В двух партиях финала Томашевский и Малахов одержали по одной победе, каждый белыми, и для определения победителя потребовалась блиц-партия, в которой сильнее оказался Томашевский: на 48-м ходу Малахов проиграл ладью и через два хода был вынужден сдаться. Еще один россиянин Эрнесто Инаркиев занял четвертое место, проиграв грузинскому шахматисту Баадуру Джобава со счетом 0,5:1,5.

Томашевский стал третьим в истории турнира представителем России, которому удалось одержать на нем победу: в 2000 году чемпионат выигрывал Павел Трегубов, а в 2007-м победу среди женщин одержала Татьяна Косинцева.

Чемпионат Европы по шахматам проводится с 2000 года под эгидой Европейского шахматного союза. По результатам турнира несколько лучших шахматистов отбираются для участия в чемпионате мира ФИДЕ.

#Новости#Шахматы#Спорт#Ксения
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