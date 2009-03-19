Россиянку исключили из числа претендентов на "лучшую работу в мире"

Австралийская туристическая компания Tourism Queensland объявила конкурс на должность смотрителя острова Гамильтон в январе 2009 года. В обязанности смотрителя входит ведение блога острова и кормление черепах. Контракт рассчитан на полгода, обещанная зарплата - 150 тысяч австралийских долларов (более 100 тысяч долларов США) в год. Из 35 тысяч претендентов были отобраны 50 лучших, кандидатуры которых были выставлены для голосования в интернете. Юлия Яловицына стала единственной россиянкой, попавшей в число конкурсантов. По состоянию на 17 марта она занимала второе место. Сейчас ее анкета уже отсутствует в соответствующем разделе сайта.