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Россиянку исключили из числа претендентов на "лучшую работу в мире"

19 марта 2009, 13:52
Российская претендентка на должность смотрителя острова Гамильтон Юлия Яловицына исключена из числа конкурсантов, борющихся за вакансию.

Об этом сообщается на официальном сайте соревнования.

Причины исключения Яловицыной не описываются подробно, указано лишь, что решение принято "в соответствии с положениями и условиями" конкурса. Напомним, что вокруг кандидатуры россиянки недавно разразился скандал. В СМИ появилась информация о том, что мужа Юлии, Алексея Яловицына, мировой суд Петрозаводска обвинил в создании подпольной порностудии. Сообщалось также, что сама претендентка на должность смотрителя острова якобы снималась в порнографических фильмах. Яловицына категорически опровергла данные сведения и подала на журналистов в суд.

Организаторы конкурса на "лучшую работу в мире" сообщают, что Яловицына не будет заменена другим кандидатом. Это связано с тем, что конкурс уже вошел в завершающую стадию. Десятка финалистов соревнования будет определена в ближайшее время, а победителя объявят в начале мая.

Австралийская туристическая компания Tourism Queensland объявила конкурс на должность смотрителя острова Гамильтон в январе 2009 года. В обязанности смотрителя входит ведение блога острова и кормление черепах. Контракт рассчитан на полгода, обещанная зарплата - 150 тысяч австралийских долларов (более 100 тысяч долларов США) в год. Из 35 тысяч претендентов были отобраны 50 лучших, кандидатуры которых были выставлены для голосования в интернете. Юлия Яловицына стала единственной россиянкой, попавшей в число конкурсантов. По состоянию на 17 марта она занимала второе место. Сейчас ее анкета уже отсутствует в соответствующем разделе сайта.

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