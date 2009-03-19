Роскосмос выберет проект ракеты для доставки человека на Луну

По информации BBC, свои проекты Роскосмосу предложили все ведущие российские компании, связанные с производством космических аппаратов. Основным требованием к будущей ракете-носителю является ее грузоподъемность: мощностей должно хватать для доставки на околоземную орбиту не менее 20 тонн груза. Максимальная требуемая грузоподъемность составляет 23 тонны. Для сравнения, грузоподъемность американской ракеты-носителя "Арес I" (Ares I), разработанной для вывода на орбиту нового корабля "Орион" (Orion), способного доставить астронавтов к Луне, составляет 25 тонн.