Роскосмос выберет проект ракеты для доставки человека на Луну

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на слова заместителя начальника управления Роскосмоса Александра Чулкова.
По информации BBC, свои проекты Роскосмосу предложили все ведущие российские компании, связанные с производством космических аппаратов. Основным требованием к будущей ракете-носителю является ее грузоподъемность: мощностей должно хватать для доставки на околоземную орбиту не менее 20 тонн груза. Максимальная требуемая грузоподъемность составляет 23 тонны. Для сравнения, грузоподъемность американской ракеты-носителя "Арес I" (Ares I), разработанной для вывода на орбиту нового корабля "Орион" (Orion), способного доставить астронавтов к Луне, составляет 25 тонн.
В пресс-службе Роскосмоса корреспонденту "Ленты.Ру" подтвердили информацию о проведении конкурса, однако не уточнили, действительно ли его результаты станут известны 25 марта.
Планы запустить пилотируемую миссию на Луну существуют у нескольких государств. Так, США активно работают над программой "Созвездие" (Constellation), в рамках которой американские астронавты должны высадиться на естественном спутнике Земли к 2020 году. Китай также объявил о высадке тайконавтов на Луне к этому сроку.