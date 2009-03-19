Первый всемирный атлас православных святынь создадут в России

Цель издания, по его словам, - "помочь каждому желающему узнать нахождение православных реликвий, разбросанных по всему миру". При этом Якеменко добавил, что "в атлас войдут сведения о местах, где можно поклониться великим православным иконам, мощам святых, их краткое описание и историческая справка, своеобразный "паспорт" каждой реликвии". В атласе будут представлены как реликвии с российской "пропиской" - "Троица" Андрея Рублева, мощи Серафима Саровского, так и ценнейшие общехристианские святыни, в том числе терновый венец Спасителя, хранящийся в Соборе Парижской Богоматери.