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Первый всемирный атлас православных святынь создадут в России

19 марта 2009, 09:57
Всемирный атлас православных святынь будет создан в России. Об этом сообщил сегодня член Общественной палаты по сохранению культурного и духовного наследия Борис Якеменко.

Цель издания, по его словам, - "помочь каждому желающему узнать нахождение православных реликвий, разбросанных по всему миру". При этом Якеменко добавил, что "в атлас войдут сведения о местах, где можно поклониться великим православным иконам, мощам святых, их краткое описание и историческая справка, своеобразный "паспорт" каждой реликвии". В атласе будут представлены как реликвии с российской "пропиской" - "Троица" Андрея Рублева, мощи Серафима Саровского, так и ценнейшие общехристианские святыни, в том числе терновый венец Спасителя, хранящийся в Соборе Парижской Богоматери.

По словам Якеменко, "в настоящее время приоритетная задача для многих общественных и религиозных организаций - возвращение религиозных святынь в Россию и их сохранение для потомков". Он также призвал создать социальную программу по контролю над культурным достоянием страны, одним из пунктов которой должен стать "контроль за сохранением православных реликвий в России и возвращением их из-за рубежа".

Приветствуя эту издательскую инициативу, секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Георгий Рябых предложил дополнить проект "электронной версией атласа православных святынь".

#Новости#Россия#Религия#Таня#Культура
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