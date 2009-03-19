Первый всемирный атлас православных святынь создадут в России

Цель издания, по его словам, - "помочь каждому желающему узнать нахождение православных реликвий, разбросанных по всему миру". При этом Якеменко добавил, что "в атлас войдут сведения о местах, где можно поклониться великим православным иконам, мощам святых, их краткое описание и историческая справка, своеобразный "паспорт" каждой реликвии". В атласе будут представлены как реликвии с российской "пропиской" - "Троица" Андрея Рублева, мощи Серафима Саровского, так и ценнейшие общехристианские святыни, в том числе терновый венец Спасителя, хранящийся в Соборе Парижской Богоматери.
По словам Якеменко, "в настоящее время приоритетная задача для многих общественных и религиозных организаций - возвращение религиозных святынь в Россию и их сохранение для потомков". Он также призвал создать социальную программу по контролю над культурным достоянием страны, одним из пунктов которой должен стать "контроль за сохранением православных реликвий в России и возвращением их из-за рубежа".
Приветствуя эту издательскую инициативу, секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Георгий Рябых предложил дополнить проект "электронной версией атласа православных святынь".