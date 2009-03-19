Основные задачи российских медиков на этот год - развитие экстремальной медицины и борьба со СПИДом

Российские медики в этом году также активизируют работу по "стабилизации уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией". "Одной из основных задач является интенсификация работ по созданию отделов по борьбе с ВИЧ- инфекцией", - отметил Уйба. По его данным, на 1 января этого года в 30-ти городах России было зарегистрировано 4 тыс. 890 ВИЧ-инфицированных. Смертность от вируса продолжает расти, так к концу 2008 года она достигла 562 случаев.