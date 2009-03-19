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Основные задачи российских медиков на этот год - развитие экстремальной медицины и борьба со СПИДом

19 марта 2009, 13:43
Приоритетными направлениями в работе российских медиков в этом году станут развитие экстремальной медицины, борьба со СПИДом и пропаганда донорства.

Об этом сообщил сегодня руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба на заседании коллегии ведомства.

"Совершенствование экстренной медицинской помощи гражданам, попадающим в экстремальные ситуации в результате различных аварий и инцидентов, вооруженных конфликтов и терактов станут одним из важнейших разделов нашей деятельности в этом году", - отметил Уйба.

Он напомнил, что в прошлом году учреждения ФМБА принимали активное участие в оказании помощи пострадавшим в Южной и Северной Осетии, Египте и Израиле. Так, в ходе грузино-югоосетинского конфликта медицинскую помощь получили 400 человек, из них 42 человека прошли лечение в стационарах ФМБА.

Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова вручила сегодня руководителю ФМБА орден за мужество и самоотверженность, проявленные при оказании помощи пострадавшим в ходе грузино-югоосетинского конфликта.

По словам Уйбы, в этом году планируется уделить особое внимание "подготовке и повышению квалификации специалистов бригад экстренного медицинского реагирования, обеспечению реабилитации пострадавших".

Еще одним важным направлением деятельности ФМБА, по словам ее руководителя, станет развитие службы крови в России. В частности, будет вестись разработка национального стандарта "кровь донорская и ее компоненты. Заготовка, переработка и обеспечение безопасности", будет сформирована Единая информационная база для развития донорства.

Российские медики в этом году также активизируют работу по "стабилизации уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией". "Одной из основных задач является интенсификация работ по созданию отделов по борьбе с ВИЧ- инфекцией", - отметил Уйба. По его данным, на 1 января этого года в 30-ти городах России было зарегистрировано 4 тыс. 890 ВИЧ-инфицированных. Смертность от вируса продолжает расти, так к концу 2008 года она достигла 562 случаев.

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