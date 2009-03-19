Назначена дата личного выступления Путина перед Госдумой

Вводить в думский регламент конкретную дату отчета депутаты не стали. Во-первых, отчет правительства по времени не должен совпасть с президентским посланием Федеральному собранию. Во-вторых, Конституция требует от правительства отчета о деятельности, "в том числе, по вопросам, поставленным" депутатами. А они должны быть собраны, систематизированы и заранее переданы в Белый дом. Поэтому дату рассмотрения отчета будет устанавливать совет Госдумы "по согласованию с председателем правительства".