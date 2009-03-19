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Назначена дата личного выступления Путина перед Госдумой

19 марта 2009, 17:14
Председатель правительства Владимир Путин выступит перед Государственной думой с отчетом 2 апреля. Об этом журналистам сообщил в четверг спикер Госдумы Борис Грызлов.
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Путин

"Мы уже начали подготовку вопросов к этому заседанию и точно можно сказать, что оно намечено на 2 апреля", - цитирует ИТАР-ТАСС председателя Госдумы. Грызлов также подтвердил, что выступать перед депутатами "будет именно председатель правительства Владимир Путин".

"Это будет достаточно серьезное, концептуальное выступление", - пообещал пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков в интервью РИА "Новости". По словам пресс-службы, уже сейчас идет активная подготовка речи.

По логике, премьер должен рассказать нижней палате о достижениях и недоработках завершившего года. Депутаты смогут задать Путину вопросы и даже публично оценить достижения министров, хотя отрицательная оценка не будет означать выражения недоверия правительству - так постановил думский комитет по регламенту.

Вводить в думский регламент конкретную дату отчета депутаты не стали. Во-первых, отчет правительства по времени не должен совпасть с президентским посланием Федеральному собранию. Во-вторых, Конституция требует от правительства отчета о деятельности, "в том числе, по вопросам, поставленным" депутатами. А они должны быть собраны, систематизированы и заранее переданы в Белый дом. Поэтому дату рассмотрения отчета будет устанавливать совет Госдумы "по согласованию с председателем правительства".

У депутатов будет возможность задать вопросы как правительству в целом (до предоставления отчета), так и напрямую премьер-министру в ходе обсуждения отчета.

Напомним, что выступление главы российского правительства с отчетом перед депутатским корпусом предусмотрено одной из поправок к Конституции РФ, принятых в конце минувшего года. Такая норма была предложена главой государства Дмитрием Медведевым в Послании Федеральному собранию.

#Новости#Путин#Таня#Политика
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